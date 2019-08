Rostock

Jahre haben die Verhandlungen mit Bund und Land gedauert, jetzt vermelden die MV Werften Vollzug: Das Finanzierungspaket über 2,6 Milliarden Euro für die ersten beiden Kreuzfahrtschiffe der Global Class stehe, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Unter Führung der KfW-IPEX-Bank sei der Bau der Schiffe abgesichert. Das Paket beinhaltet Bürgschaften des Landes und Exportkreditgarantien des Bundes. „Wir arbeiten hoch motiviert an der Umsetzung der Projekte“, erklärt Peter Fetten, Geschäftsführer der MV Werften, eine Tochter der malaysischen Genting-Gruppe.

Genting hat drei Standorte in MV

Genting hatte die drei Werftstandorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund im Frühjahr 2016 erworben. Seither habe sich die Zahl der Beschäftigten auf 3000 fast verdoppelt. In die Standorte habe der Konzern 300 Millionen in Modernisierung und Sanierung investiert. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) lobt die Zuverlässigkeit: „Versprochenes wird aktiv in die Tat umgesetzt.“ Mit den Global-Class-Schiffen (342 Meter Länge) werde die Arbeit auf den Werften weit bis ins nächste Jahrzehnt abgesichert.

