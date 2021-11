Rostock

Heiko Geue (56, SPD), neuer Finanzminister in MV, gibt ein Bekenntnis zu den MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund ab. Sollten die Werften in der Corona-Krise einen erneuten finanziellen Engpass haben, stehe das Land mit Geld bereit. Geue bestätigt Überlegungen, im Falle einer „Liquiditätslücke“ auszuhelfen. Bis zu 148 Millionen US-Dollar waren zuletzt im Gespräch, die die Werften und Mutter-Konzern Genting Hongkong womöglich bald brauchen. Dabei gehe es um zusätzliches Geld, so Geue, bereits vor längerer Zeit vereinbart. Das Land könnte davon einen zweistelligen Millionen-Betrag übernehmen. Auch weitere Bürgschaften seien für die Werften denkbar. Aber: „Nicht mehr in diesem Jahr“, so Geue.

Allerdings: „Die weitere Rettung der Werften geht nur gemeinsam mit dem Bund“, so Geue gegenüber der OZ. Man warte „händeringend auf die neue Bundesregierung“. Die Frage sei, ob Berlin noch eine Zukunft für Schiffbau in MV sehe.

Viele Arbeitsplätze bedroht

Die MV Werften haben im Sommer mehr als 500 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft geschickt. Im Jahr 2022 könnten weitere rund 2000 folgen, wenn es neben dem Kreuzfahrtschiff Global 1 keine neuen Aufträge gibt. Wie hochrangige Quellen berichten, mangele es Genting durch die Krise weiter an Geld; Umbau des Konzerns und Verkäufe seien geplant. Geue sagt: Die Regierung erwarte, dass in Zukunft auch der Bedarf für ein zweites Global-Schiff bestehe.

Von Frank Pubantz