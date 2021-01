Firma aus Vorpommern baut stählernes Kugel-Kino für Abu Dhabi

Wusterhusen

Spektakuläres Kinoerlebnis: Die HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH aus Wusterhusen bei Greifswald hat für einen Kinoneubau in Abu Dhabi eine riesige kugelförmige Stahlkonstruktion gefertigt. Nach Firmenangaben handelt es sich bei dem Projekt um das weltweit erste 360°-LED-Kino. Zu Jahresbeginn gingen die Baukomponenten für das Kugelkino auf die Reise in die arabische Metropole Abu Dhabi, wo das futuristische Kino derzeit entsteht. das 360°-Grad-LED-Kino derzeit entsteht.

Auftraggeber für das „Dome Ride Theater“ ist die Firma Intamin aus Liechtenstein. „Mit dem kugelförmigen Stahlkonstrukt für das Kino haben wir ein anspruchsvolles Projekt für den Weltmarktführer auf diesem Gebiet verwirklicht“, hebt Andreas Pörsch, Geschäftsführer der HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH, hervor.

Know-how aus Vorpommern weltweit gefragt

Im touristischen Anlagenbau arbeite HAB seit einigen Jahren eng mit Projektgesellschaften wie Intamin zusammen. So lieferte der Hallen- und Anlagenbauspezialist aus Vorpommern unter anderem Stahltragwerke für Wildwasserbahnanlagen und Achterbahnen in Südkorea, Dänemark und München.

HAB-Mitarbeiter Dennis Breitenfeldt beim Einrichten der neuen Roboterschweißanlage. Der 24-jährige Metallbauer leitet das Schweißcenter und ist diesjähriger Bundessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Quelle: Holger Martens,HAB

Die Kinokugel des „Dome Ride Theaters“ in Abu Dhabi hat einen Durchmesser von 19 Metern und ist im Innenraum komplett mit LED-Paneelen ausgekleidet. Auf einem sich drehenden und bis zu 60° neigbaren Zuschauerring, vergleichbar mit Fahrattraktionen in Vergnügungsparks, finden 80 Besucher Platz. Die einzigartige Konstruktion ermögliche es den Zuschauern, in die virtuellen Welten von Fantasie-, Abenteuer- oder Tierfilmen „einzutauchen“, heißt es in der Pressemitteilung. Das 4D-Seherlebnis werde durch Spezialeffekte wie vibrierende Sitze, Dufteinströmungen und Laserstrahlen ergänzt. „Die Zuschauer sitzen mittendrin“, sagt HAB-Projektleiter Bernd Koetzing.

Auch beteiligt am Bau eines Riesenrads in Moskau

Im Unternehmen wurden rund 80 Baugruppen gefertigt, die zur Kinokugel zusammengefügt werden. Dazu kommen rund 2000 kleinere Elemente. Die Teile bestehen aus höherfestem Stahl. „Die geforderte Präzision und Qualität gewährleisten wir mit unseren Fachkräften und modernen Bearbeitungscentern“, betont Koetzing.

Das Unternehmen HAB Hallen- und Anlagenbau Wusterhusen hat für den französischen Fahrgeschäfthersteller Reverchon einen Roller Coaster gebaut. Quelle: Martina Rathke

Know-how aus MV bringt der Auftraggeber Intamin aktuell auch in ein Projekt in Moskau ein. Für ein in der russischen Hauptstadt errichtetes 138 Meter hohes Riesenrad, dem höchsten Europas, lieferte die Hallen- und Anlagenbau GmbH im Dezember 2020 mehrere Bauteile. Aus diesen Elementen entstehen die Reparatur- und Wartungsplattformen und das Plateau, über das die Fahrgäste die Gondeln besteigen.

Neben dem traditionellen Industrie- und Gewerbebau hat das Unternehmen aus Wusterhusen in den zurückliegenden Jahren das Geschäftsfeld auf den Anlagen- und Maschinenbau aus. Innovative Erzeugnisse werden für Kunden weltweit gefertigt. Der familiengeführte Spezialbetrieb ist außerdem Zulieferer für Liebherr-MCCtec und für den Gabelstapler-Hersteller Still. Aktuell beschäftigt die HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH über 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von über 13 Millionen Euro.

