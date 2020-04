Covid-19 - Firmen wegen Corona in Not: Mehr als 19 Millionen Euro an Soforthilfe ausbezahlt

Der Bedarf ist riesig. Das Land hat bereits mehr als 19 Millionen Euro an durch die Pandemie in Not geratene Unternehmen ausgezahlt. 1800 Anträge wurde bereits bewilligt, insgesamt liegen bislang 26 000 Anträge auf finanzielle Unterstützung vor.