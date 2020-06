Wismar/Schwerin

Große Unsicherheit herrscht in der Politik darüber, wie abgesichert werden soll, dass die vielen Millionen Euro Staatsgeld auch wirklich bei den MV Werften landen. Bis Freitag soll die Entscheidung fallen, ob 17 Banken der Öffnung einer Sicherungsrücklage (Lock-Box) des Mutterkonzerns Genting Hongkong zustimmen, um die angeschlagenen Werften zu retten. Weitere 570 Millionen Euro sollen in einem zweiten Schritt bis Jahresende vom Bund fließen.

Es müsse gesichert werden, dass das Geld auch auf den Werften bleibt und nicht zu Genting abfließt, heißt es aus nahezu allen politischen Lagern. Anlass zur Sorge ist auch ein schwer zu durchschauendes Firmengeflecht rund um die MV Werften. Das gute Dutzend Gesellschaften in Deutschland – in Wismar, Warnemünde, Rostock und Bremerhaven – wird von einer Holding mit Sitz in London, Großbritannien kontrolliert, wie OZ-Recherchen im Handelsregister und bei den Datenbanken Creditreform und North Data ergaben.

Seit Jahresbeginn hat die MV Werften Holding absolute Kontrolle über die anderen Gesellschaften. Nach meist bereits vor Jahren abgeschlossenen Verträgen zur Gewinnabführung hat die Holding seit Anfang 2020 auch sogenannte Beherrschungsverträge über einzelne GmbH im Nordosten. Bei der MV Werften Wismar GmbH zum Beispiel seit dem 13. März, also etwa ab dem Zeitpunkt, als in Deutschland die Corona-Krise ausbrach. Bei anderen GmbH aber bereits ab Januar – also vor der Krise.

Für Experten lässt diese Konstellation nur einen Schluss zu: Genting wollte ab dem Zeitpunkt bei Schiffbau und Geldflüssen in MV die Bandagen anziehen. Gewinne und Verluste der Gesellschaften werden gegeneinander ausgeglichen.

Gesellschaft hinter Gesellschaft: London , Singapur , Bermuda

Nach weiteren Recherchen ist nun klar: Hinter der Holding, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Stammkapital: 406 Millionen britische Pfund), steht laut Creditreform zu hundert Prozent eine Investmentfirma aus Singapur, Asien. Die Star Cruises Singapore Investment Holding Pte. Ltd., gegründet 2004. Geschäftszweck: Beteiligungsgesellschaft und „Erbringung von Finanzdienstleistungen“. Die Bonität werde als „schwach“ bewertet, Kredite würden nur gegen Sicherheiten empfohlen.

Hinter der Gesellschaft in Singapur verbirgt sich im verzweigten Genting-Reich wiederum eine Muttergesellschaft: die Ocean Voyager Limited. Deren Sitz ist laut Creditreform die Victoria Street in Hamilton, Bermuda. Eine Insel im Atlantik – Steuerparadies für Unternehmen.

Von Frank Pubantz