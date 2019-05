Pasewalk

Bei der angeschlagenen Kette Lila Bäcker soll Firmengründer Volker Schülke die Wende bringen. Nach OZ-Informationen ist eine Investorengruppe um den 55-Jährigen als letzter Bieter für eine Übernahme des insolventen Unternehmens noch im Rennen.

Anfang kommender Woche will der Gläubigerausschuss eine Entscheidung fällen. Die Verträge werden zurzeit „endverhandelt“, heißt es. Schülke, bis vor einem Jahr noch Geschäftsführer des Unternehmens, werde eine Rettung der rund 400 Filialen und mehr als 2000 Arbeitsplätze zugetraut.

Gewerkschaft begrüßt Rückkehr von Schülke

Eine Sprecherin von Lila Bäcker äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Vorgängen. Jörg Dahms von der Gewerkschaft NGG begrüßt die mögliche Rückkehr von Schülke: „Das ist jemand, der Ahnung hat und wieder Ruhe ins Unternehmen bringen würde.“

Der gebürtige Vorpommer hatte die Firma in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut. Dabei schluckte und schloss er – zum Unmut der Gewerkschaften – reihenweise andere Großbäckereien, unter anderem Schütte in Wismar sowie Nordback in Rostock und Wolgast. Die aktuellen Chefs von Lila Bäcker machten bei der Bekanntgabe der Insolvenz harten Wettbewerb und angeblich schlechtes Management des Firmengründers Volker Schülke für die Schieflage verantwortlich.

Mehr als 70 Filialen sollen schließen

Lila Bäcker schrieb seit Jahren rote Zahlen und meldete im Januar Insolvenz an. Vor zwei Wochen kündigte die Firma an, dass 76 Filialen geschlossen werden, ein Großteil davon in MV. Zudem soll die Bäckerei in Dahlewitz bei Berlin dicht gemacht werden. Eine Rücknahme dieser Entscheidungen bei Rückkehr Schülkes will Dahms nicht ausschließen.

Gerald Kleine Wördemann