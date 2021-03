Sassnitz/Rostock

„Ich finde das sehr traurig, ich war häufig Kunde.“ „Man kam schnell dran, auch ohne Termin.“ „Na ja, die Kollegen mussten oft erst mal in aller Ruhe rauchen gehen, bevor man bedient wurde.“ Die Meinungen zur geschlossenen Filiale der Frisörkette Klier in Sassnitz auf Rügen gehen weit auseinander.

Fakt ist: Der Frisör ist geschlossen. Die Filiale im Fachmarktzentrum Sassnitz gehört zu den vier von insgesamt 19 Standorten der Friseurkette in MV, die nach deren Insolvenzantrag dichtgemacht wurden. Denn auch für die Klier-Filiale im Linden-Center in Ludwigslust, den Salon Cosmo im Schlosspark-Center Schwerin und den Beautyhairshop im Marktplatz-Center Neubrandenburg sieht Klier keine Zukunft.

Bundesweit 315 Standorte geschlossen

Bundesweit wurden bislang 315 Standorte geschlossen, erklärt Klier-Sprecherin Elke Schmitz. Seit Beginn des Sanierungsverfahrens im September 2020 habe man alle Standorte überprüft. „Filialen, die sich als dauerhaft unwirtschaftlich erwiesen haben und auch nicht mehr durch andere Maßnahmen – wie zum Beispiel verbesserte Mietkonditionen – optimiert werden konnten, mussten wir schließen.“ Ziel sei, die gut laufenden Standorte nicht zu gefährden.

Es fänden jedoch weiterhin Gespräche mit Vermietern statt, um Mietkonditionen zu verbessern und so Filialen zu erhalten. „Wir werden weiterhin um jeden Standort und um jeden Arbeitsplatz kämpfen“, erklärt Schmitz. Eine Zielgröße für die Anzahl der zu schließenden Filialen gebe es nicht. Die Kette betrieb rund 1350 Friseur-Salons und 130 Geschäfte für Haarpflegeprodukte in Deutschland und Teilen Europas und war mit 9200 Mitarbeitern die größte Friseurkette Europas.

Größte Frisörkette Europas Klier wurde 1948 von Friseurmeisterin Elfriede Klier in Werdau (Sachsen) eröffnet. 1954 wurde der Unternehmenssitz nach Wolfsburg verlegt. Mittlerweile wird die Unternehmensgruppe – die größte Frisörkette Europas – in der dritten Generation geführt. 2017 erwirtschaftet die Klier Hair Group (KHD) einen Jahresumsatz von knapp 320 Millionen Euro.

Klier-Sachwalter gibt sich optimistisch

Auf der ersten Gläubigerversammlung hatten die Gläubiger die Weichen für den Erhalt des Traditionsunternehmens gestellt. Er sei „sehr zuversichtlich, dass die Klier Hair Group auch diese letzte Etappe bei der Sanierung meistern“ werde, betont Sachwalter Silvio Höfer.

Die Mitarbeiter in den nach dem Lockdown wieder geöffneten Salons von Frisör Klier, Essanelle Ihr Friseur, Super Cut, HairExpress und Styleboxx seien froh, wieder für Kunden da sein zu können, betont Elke Schmitz. Die Nachfrage sei groß. Einige Filialen seien ausgebucht. Aber man versuche, alle Terminwünsche zu erfüllen. „Wo es möglich ist, verlängern wir die Öffnungszeiten sowohl nach vorne als auch nach hinten.“ Und: „Jeder Kunde ist willkommen und kommt dran.“

Klier-Pleite kein Einzelfall

Klier ist kein Einzelfall: 2020 gab es neben der spektakulären Insolvenz des Dax-notierten Zahlungsdienstleisters Wirecard eine ganze Reihe von großen Insolvenzen im Einzelhandel. Die mit Abstand größte: Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) mit Sitz in Essen.

Der Warenhauskonzern (rund 28 000 Mitarbeiter) musste im April 2020 einen Antrag auf ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren stellen. Ein Drittel der Warenhäuser wurde geschlossen, auch die Filiale in Neubrandenburg. Am Ende konnte das Unternehmen gerettet werden.

Viele große Unternehmen zahlungsunfähig

Ebenfalls Insolvenz anmelden mussten 2020 unter anderem der Modehändler Esprit, die Luxusmarke Escada, die Tom-Tailor-Tochter Bonita, der Gerry-Weber-Ableger Hallhuber und die Muttergesellschaft der deutschen Pimkie-Filialen. Auch betroffen: der Spielwarenhändler Spielemax (bundesweit 70 Geschäfte) und die Parfümeriekette Douglas, deren Filialen in MV jedoch weiterlaufen.

Auch Restaurantketten gerieten in schwere See, so die Steakhäuser Maredo. Bei der Italo-Restaurantkette Vapiano gelang eine Rettung des Kerngeschäfts, das Restaurant in Rostock blieb erhalten. Auch für Dat Backhus ging die Insolvenz letztlich glimpflich aus.

Seit Januar 2021 sind die Adler-Modemärkte mit bundesweit 142 Filialen (sechs davon in MV) im Prozess einer Insolvenz in Eigenverwaltung. Doch es interessieren sich nach Angaben des Unternehmens zahlreiche Investoren für die Modekette. Bis Juni soll der Insolvenzplan stehen.

Pleitewelle blieb aus

Trotz alledem: Bundesweit blieb die befürchtete Pleitewelle in der Corona-Krise aus. 2020 nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sogar deutlich ab: um 13,4 Prozent auf 16 300 Fälle (2019: 18 830). Das sei der niedrigste Stand seit der Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999, informiert die Wirtschaftsauskunftei Creditreform.

Das trifft auch für Mecklenburg-Vorpommern zu: „Während 2019 noch 270 Unternehmen im Nordosten Insolvenz anmelden mussten, waren es im vergangenen Jahr lediglich 210“, erklärt Benedikt von der Decken, Chef der Creditreform Mecklenburg-Vorpommern von der Decken KG in Rostock. Das waren rund 22 Prozent weniger als 2019.

Hauptgrund: Ausnahmen von der Insolvenzantragspflicht

Hauptgrund sind Ausnahmen von der Insolvenzantragspflicht in der Krise, denn für überschuldete Unternehmen war die Pflicht bis Ende Dezember 2020 ausgesetzt. Für Firmen, bei denen die Auszahlung von Staatshilfen noch aussteht, gilt die Aussetzung bis Ende April.

Zahlungsunfähige Unternehmen müssen zwar seit Oktober wieder den Gang zum Amtsgericht antreten. Nach Angaben der Statistiker wird sich dies unter anderem aufgrund der Bearbeitungszeit der Gerichte aber erst später auf die Zahlen auswirken.

Normalerweise muss ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrunds wie Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit gestellt werden. Benedikt von der Decken geht davon aus, dass die Zahl der Firmenpleiten in diesem Jahr steigen wird. Besonders gefährdet: „Reisebüros, Messebauer, Veranstalter.“

Von Thomas Luczak