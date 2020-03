Firmentransporter in Neubrandenburg geplündert

Neubrandenburg

Firmenauto geplündert. Vermutlich am Wochenende wurde in Neubrandenburg ein abgestellter Transporter aufgebrochen und leer geräumt. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte stand das Fahrzeug eines Malereifachbetriebes auf einem Parkplatz. Es wurde aufgebrochen und diverses Werkzeug, wie Bohrmaschine, Staubsauger, Kreissäge und Akkuschrauber entwendet. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 2300 Euro.

Firmenfahrzeug ausgeräumt

Der Versuch einen weiteren Transporter, der in der Nähe parkte, aufzubrechen scheiterte. Das Fahrzeug gehört einem Elektrofachmarkt. Den Tätern sei es nicht gelungen, in das Fahrzeug zu gelangen.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten waren zudem zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die am vergangenen Wochenende in der Ihlenfelder Vorstadt und insbesondere im Bereich der Burgholzstraße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu angegriffenen Transportern geben können, sollen sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter Telefon 0395/5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden.

Lesen Sie auch:

Von OZ