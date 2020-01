„Fisch des Jahres 2019“: Wie man große Aale mit Knoblauch lockt

Rostock

Wer schon etliche prächtige Raubfische geangelt hat, der lässt sich nur schwerlich überraschen. Den 24. Oktober 2019 aber hat Christopher Gutteck aus Gadebusch ( Nordwestmecklenburg) in seinem Fangbuch besonders vermerkt. Er war mit dem Boot auf dem Schweriner See unterwegs. „Kurz nach Sonnenuntergang schnappte sich ein Super-Barsch das Jungfischimitat. Der 2,07 Kilo schwere Brocken stieg in neun bis zehn Metern Tiefe vehement ein und löste die leicht angezogene Rollenbremse aus“, erinnert sich der 33-Jährige.

Freunde im Angelverein waren sprachlos

Es folgte ein aufregender Drill. Gutteck, der mit einer leichten Rute agierte, hielt permanent die Spannung. Dass es sich um einen 51 Zentimeter langen Vertreter dieser Schwarmfische mit der gezackten Rückenflosse handelte, habe auch seine Freunde im Angelverein „Schwerin-Friedrichstal“ kurzzeitig sprachlos gemacht, sagt der gelernte Verkäufer. Der Inhaber einer Bootsvermietung geht seinem Hobby seit seinem siebten Lebensjahr in jeder freien Minute nach. Er entstammt einer angelverrückten Familie. Auch die Eltern Angela (61) und Peter (60) sowie Bruder Tobias (35) agieren gekonnt mit Rute und Rolle.

Die dicken Brocken schnappen oft zur Mittagszeit zu

Christopher Gutteck führt aktuell die Barschkategorie der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2019“ an. Seit mehr als zehn Jahren wird diese von OZ, Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkte im Nordosten durchgeführt. Der Gadebuscher ist beim Fischen übrigens oft um die Mittagszeit erfolgreich: „Da habe ich auch schon armdicke Aale gezogen.“

Brümmer sorgt für Furore bei den großen Aalen

Das kann Hannes Brümmer nur bestätigen. Der 33-Jährige aus Warin ( Nordwestmecklenburg) überlistet zu dieser Tageszeit regelmäßig prächtige Schlängler. Brümmer sorgte in der „Ein-Meter-Klasse“ bereits in der Vergangenheit häufiger für Aufsehen. Am 10. November hat er seinem Spitznamen „Aal-Hannes“ auf dem Wariner See wieder alle Ehre gemacht. Gegen 14 Uhr packte da ein 1,025 Meter langes Exemplar in 8,5 Metern Wassertiefe zu. Der exzellente Speisefisch fand den Knoblauch-Köder unwiderstehlich.

Knoblauch in der Köderfischtüte

„Ich schneide eine Knolle gründlich auf. Diese wird dann in die Tüte mit den gefrorenen Ukeleis gelegt, die ich besonders gerne als Köderfische benutze. Auf dem See dann haben diese das scharf-würzige Aroma aufgenommen“, erklärt der Petrijünger.

Artenspektrum ist phänomenal

Aufgrund der spürbar niedrigeren Außentemperaturen ist aber seit einigen Wochen auch die Aal-Saison vorbei. LAV-Geschäftsführer Axel Pipping (56) ist beim Blick auf die Topmeldungen in den aktuell 39 Kategorien trotzdem beeindruckt. „Ob nun der Superhecht, der stattliche Köhler, die fast einen halben Meter große Flunder ... Und das Artenspektrum ist phänomenal.“ Das bekräftigt auch Jonas F. Müller (41), Geschäftsführer von bundesweit elf Angeljoe-Filialen.

Pipping hebt den Wert der Datenerhebung aus der Angelpraxis für die Fachleute hervor. Nur so werde sichtbar, „was in unseren Gewässern alles unterwegs ist“. Einig ist er sich mit LAV-Präsident Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski, dass die rund 100 000 Angler im Nordosten beim traditionellen Endspurt bis 31. Dezember noch für einige Knüller gesorgt haben könnten. Das gilt unter anderem für die Dorschkategorie.

Kröpeliner schwört auf leichte Pilker

Diese führt der Kröpeliner Manfred Matz (66) aus Kröpelin ( Landkreis Rostock) an. Der ehemalige Tiefbauer hatte am 16. November in der Ostsee vor Kühlungsborn schon einige gute Raubfische in sechs bis acht Metern Tiefe gefangen. Auf einen 84 Zentimeter langen Dorsch war er allerdings nicht gefasst, wie er einräumt. Sein Angelfreund Jan Tädcke (56) half, den 6,3 Kilogramm schweren Burschen per Kescher ins Boot zu hieven. Matz, der auch regelmäßig nach Norwegen tourt, freute sich über seinen bislang größten Ostsee-Dorsch. Der Mecklenburger, der seit 50 Jahren das naturverbundene Hobby betreibt, schwört auf 40 bis 60 Gramm schwere Pilker.

