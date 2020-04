Wismar/Rostock

Als sich die Sehne plötzlich straffte, war der kleine Angler überrascht. Denn große Bewegung an dem Heringsvorfach spürte der neunjährige Ben nicht. „Er hat zuerst gedacht, ein großes Stück Plastik oder anderen Unrat am Haken zu haben“, erzählt sein Papa, Nils Günter (37). Der Wismarer hatte am Morgen des 1. April mit seinem Sohn im Hafen der Hansestadt eigentlich Heringe fangen wollen.

Als dann der Fang an die Wasseroberfläche kam, staunten Vater und Sohn nicht schlecht: Ein 40 Zentimeter langer Seehase hatte sich einen der glitzernden Haken geschnappt. Mithilfe eines Keschers wurde der etwas plump, fast ballonförmig wirkende Fisch auf die Kaikante geholt.

Ben (9) fängt außergewöhnlichen Fisch

Ben freute sich riesig. „Zumal ich ihm erklärt habe, dass er einen wirklich außergewöhnlichen Fisch angelandet hat“, sagt der Senior. Der Baumaschinenführer, der selbst seit Kindertagen das Angeln als Hobby betreibt, war stolz auf seinen Filius. „Und Ben hat mich an diesem Tag, was den Fangerfolg angeht, ganz schön alt aussehen lassen“, räumt er lachend ein.

„ Seehasen werden von Anglern nur selten gefangen“, bestätigt der Gewässerwart des Landesanglerverbandes (LAV) Marko Röse. Und das 3,2 Kilogramm schwere Exemplar des kleinen Wismarers könne sich durchaus sehen lassen, erklärt der 38-Jährige.

Für Röse sind auch die aktuellen Meldungen innerhalb der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2020“ in den Kategorien Wels, Zander und Meerforelle bereits „echte Ansagen“. Seit mehr als zehn Jahren wird diese Aktion von der OZ, dem LAV und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt.

Mit dem Belly Boat erfolgreich

Einer, der beiden, die aktuell Achtungszeichen setzen, ist Christopher Gutteck. Der 33-Jährige aus Gadebusch ( Nordwestmecklenburg) ließ unter anderem mit einem 92 Zentimeter langen Zander aufhorchen. „Diese Fischart gehört neben Hecht und Barsch zu meinen Lieblingsfischen“, erläutert der versierte Angler. Er war am 16. März mit einem Belly Boat – rund 2000 Petrijünger im Nordosten nutzen diese „Schwimmhilfen“ im Nordosten bereits mit Erfolg – in einem Boddengewässer vor Rügen unterwegs.

Den schlanken grünen Gummifisch ließ er direkt vor seinen Füßen ab. „Dann klopfte ich den Grund ab“, erinnert sich der Angler. In der Dämmerung, es begann die Fressphase der Raubfische, fegte dann der Brocken auf den Köder.

Gutteck, der auf leichte, zehn Gramm schwere Köpfe auf den Gummifischen schwört, hatte den Zander noch mit einer kurzen Rutenaktion gereizt. Der Räuber schluckte den elf Zentimeter langen Kunstköder vollständig. Zum Glück hatte der Mecklenburger einen großen Hechtkescher dabei. Seine Freude über den 8,2 Kilo schweren Fisch – sein bisher schwerstes Exemplar dieser Art – war groß. Da der Gadebuscher auch bei den Hechten schon vorgelegt hat, hofft er auf ein gutes Angeljahr.

Giebel mit Mais gelockt

An ein solches glaubt auch André Griesberg. Am 18. März bekam er es in einem kleinen Gewässer bei Wismar nacheinander gleich mit vier schönen Giebeln zu tun. „Ich hatte am Nachmittag Mais im Futterkorb auf Grund angeboten. Und es hat prächtig funktioniert“, erinnert sich der 31-jährige Wismarer, der zum Vorstand des Regionalanglerverbandes „Wismarsche Bucht“ gehört.

Mit einer 84 Zentimeter langen Meerforelle ließ Stefan Heuer (37) aufhorchen, der auf der Ostsee vor Kühlungsborn unterwegs war. „Ich habe sie in etwa sechs Metern Tiefe mit einem 14 Zentimeter langen Grizzly-Blinker gelockt“, erklärt der gelernte Zimmermann. Derzeit sind die Meerforellen-Angler auch von Land aus recht erfolgreich, wie Heuer bestätigt. Zufrieden seien auch die Heringsangler in der Rostocker Warnow. „Nachdem zwei Wochen lang Flaute herrschte, sind jetzt wieder gute Fänge möglich“, so der erfahrene Petrijünger.

Corona-Krise : Ausfahrt der Meisterangler abgesagt

Unmöglich war es derweil, bei der geplanten Ausfahrt vom Wismarer Hafen aus die Meisterangler des Jahres 2019 zu ehren. Auch dieser lange geplante Törn fiel der Corona-Krise zum Opfer. Wann eine solche von der OZ, dem LAV und den Angeljoe-Märkten gestaltete Veranstaltung möglich ist, kann gegenwärtig niemand sagen.

Fest steht aber, dass die Top-Angler in den 39 Kategorien, die mit vielen spektakulären Fängen für Furore gesorgt hatten, ihre Urkunden und Präsente erhalten. Dies bestätigt auch der Landesanglerverband ausdrücklich. Die Träger der Gemeinschaftsaktion bitten die Preisträger um etwas Geduld.

Fotos und Maßband nicht vergessen Die Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2020“ übermitteln bitte Namen, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Namen des Zeugen. Nötig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband auf diesem bitte neben den Fisch legen! Bei der Kontrolle der Teilnahmebedingungen ist ein technischer Fehler aufgetaucht. Natürlich muss es bei der Wertung der Dorschfänge 1. April und nicht 1. Mai heißen. Bekanntlich hatten sich die 45 000 Mitglieder des Landesanglerverbandes vor Jahren bereits freiwillig verpflichtet, dem Dorsch für Februar und März eine Schonzeit einzuräumen. Deshalb werden Fänge in dieser Kategorie erst ab 1. April wieder gewertet. Einsendeschluss: Die bis einschließlich 31. Dezember 2020 geangelten Fische müssen bis spätestens 31. Januar 2021 gemeldet werden! Zu den Teilnahmebedingungen zählt, dass die Meldung spätestens einen Monat nach dem Fang eingeht. Meldungen bitte an: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, (stralsund@angeljoe.de); OZ Volker Penne, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, volker.penne@ostsee-zeitung. de

Derweil ist die Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2020“ prima angelaufen. „Wir trotzen Corona. Und die bisherigen Fangmeldungen in bereits 13 Kategorien machen Mut, dass dieses Angeljahr trotzdem spannend wird“, betont LAV-Geschäftsführer Axel Pipping (56).

Von Volker Penne