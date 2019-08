Schwerin

Was für ein prächtiger Raubfisch: Diese 1,305 Meter lange und 17,6 Kilogramm schwere Hechtdame fing Marco Fust aus Bad Kleinen am Freitag im Schweriner See.

Damit sorgt der 38-jährige Petrijünger aus Bad Kleinen ( Nordwestmecklenburg) für Wirbel in der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2019“. Den...