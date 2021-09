Fischerei unter Quotendruck: Ist das Küstenhandwerk bald nur noch im Museum zu sehen?

Die Fischer, die in den Häfen ihren Fang anlanden, gehören nach Mecklenburg-Vorpommern wie Sand an die Küste. Seit Jahrhunderten. Hängen sie jetzt reihenweise ihren Beruf an den Nagel, betrifft das auch die Identität dieses Bundeslandes. Zeit zu handeln, fordert OZ-Chefreporterin Martina Rathke.