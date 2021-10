Nach 30 Jahren wird der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer aufgelöst. Das wurde am Freitag beschlossen. Vielen Fischern standen die Tränen in den Augen, Betroffene sprachen von „abgrundtiefer Dummheit“. Nun gibt es erste Pläne, wie man die Fischerei über die tiefste Krise der Nachwendezeit retten will.