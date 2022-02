Weiterer Rückschlag für die Fischerei an der Ostseeküste: Wegen der historisch niedrigen Fangquoten in der Ostsee und des Brexit landet das EuroBaltic-Fischwerk in Sassnitz auf der Insel Rügen keinen frischen Hering aus Ost- und Nordsee mehr an. Ein Teil der Belegschaft muss gehen.