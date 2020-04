Bentwisch

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Workout muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die auch Sie bequem zu Hause nachmachen können.

Im siebten Teil der OZ-Serie zeigt Boxerin Emily Kühl ihre Top-Übungen. Hierbei konzentriert sich die Sportlerin des FSV Bentwisch vor allem auf den Kraftausdauerbereich. Mit drei leichten, aber effektiven Übungen verspricht die 17-Jährige fit zu bleiben. Sie empfiehlt das Programm in drei Sätzen á 20 Wiederholungen durchzuführen.

Alle Übungen im Video:

Der Bergsteiger

Übung 1: Der Bergsteiger Quelle: Ben Brümmer

„Für diese Übung begibt man sich zunächst in die Liegestütz-Position. Die Hände werden schulterbreit positioniert. Eine anhaltende Körperspannung ist während des ganzen Ablaufs sehr wichtig.

Eine Vielzahl an Muskelgruppen werden beansprucht. Trainiert werden dabei vor allem die Bein-, sowie Bauchmuskulatur, als auch der Gesäßmuskel. Bei der Ausführung wird das angewinkelte Bein bis auf die Höhe der Hüfte herangezogen und anschließend von der diagonal gegenüberliegenden Hand berührt.

Wenn der Bewegungsablauf 20 mal durchgeführt worden ist, wechselt man sein Standbein und den heranzuziehenden Arm, so dass wieder eine Diagonale entsteht.“

Fersenanschlag

Übung 2: Fersenanschlag Quelle: Ben Brümmer

„Der Fersenanschlag trainiert vorrangig die Bauchmuskeln, hat aber auch eine fördernde Wirkung auf unsere Rücken- und Nackenmuskulatur.

In der Ausgangsposition legt man sich auf den Rücken. Die Beine werden dabei angewinkelt aufgestellt. Die Füße stehen schulterbreit auf dem Boden. Die Arme werden neben dem Körper in Richtung der Füße ausgestreckt. Anschließend hebt man seinen Oberkörper leicht vom Boden und berührt nacheinander mit seinen Händen abwechselnd die Fersen.

Wichtig bei dieser Übung ist, dass die Schultern nicht abgesetzt werden. Man sollte ein leichtes Ziehen der Bauch- und Nackenmuskulatur verspüren.“

Toe Taps

Übung 3: Toe Taps Quelle: Ben Brümmer

„Genau wie bei der ersten Übung ist der Liegestütz die Ausgangsposition. Die Hände werden wieder in Schulterbreite aufgestellt.

Fort an tippelt man, in kleinen Schritten mit den Händen in Richtung der Füße. Das Gesäß wird durch die Bewegung nach oben hinaus gedrückt. In der Hüfte entsteht eine Beugung. Anschließend berührt man abwechselnd seine Fußspitzen. Nach jeder Berührung begibt man sich zurück in die Ausgangsposition und startet von vorne.

Bei einer richtiger Ausführung werden die Muskeln in den Beinen als auch im Rücken gestärkt. Wichtig ist es jedoch, dass die Knie während des gesamten Ablauf durchgestreckt sind.“

Von Ben Brümmer