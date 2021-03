Rostock

Es ist eine bekannte Weisheit: Sommerfiguren werden im Winter gemacht. Deshalb trifft der Lockdown viele Fitnessstudios besonders hart. „Gerade die Monate, die wir bisher schon schließen mussten, sind die besten des Jahres“, sagt Danny Pommerenke, der zusammen mit Geschäftspartnern fünf „Clever fit“-Studios in MV betreibt. Und noch gibt es für seine Branche weiterhin keine Öffnungsperspektive.

Dennoch ist der selbsternannte „Berufsoptimist“ davon überzeugt, dass sich seine Sportstätten wieder füllen werden. Und zwar nicht nur mit den bisherigen Mitgliedern, die schon mit den Hufen scharren würden, um wieder loslegen zu können. „Ich glaube, dass die Bereiche Fitness, Beauty und Ernährung sogar noch an Bedeutung gewinnen. Weil den Menschen auch durch das Virus bewusst geworden ist, wie anfällig die Gesundheit ist und wie wichtig es darum ist, dass man etwas dafür tut.“

Investition in Luftfilter

Um den Mitgliedern beste und vor allem sichere Trainingsbedingungen bieten zu können, hätte die „Clever fit“-Führung unter anderem in ausgeklügelte Hygienekonzepte sowie neueste Luftfiltertechnik investiert. „Wir hoffen, dass dadurch auch Sport ohne Maske möglich wird.“ Denn ja, auch die soziale Komponente – das Anlächeln und vielleicht auch ein Flirt zwischen den Laufbändern – gehöre zum Training dazu.

Für Pommerenke ist es allerdings unwahrscheinlich, dass Fitnessstudios nach der Pandemie wieder so voll werden, wie vorher. „Das trifft aber vor allem große Läden, wo das Training schon fast einer Massenveranstaltung gleicht“, sagt er. Mit entsprechenden Konzepten und möglicherweise geringerer Belegung sei auch Kurstraining in Zukunft wieder sicher möglich.

Freiluftsport ist keine Konkurrenz

Dass viele, die im Lockdown nicht auf Sport verzichten wollten und notgedrungen unter freiem Himmel trainierten, nun den Studios den Rücken kehren, fürchtet Pommerenke indes nicht. „Es geht ja auch um die Abwechslung. Und wir überzeugen durch eine Vielfalt an Möglichkeiten sowie sehr gute Betreuung.“ Das fehle gerade Anfängern beim Individualsport.

Was den Wismarer in diesen Zeiten positiv stimmt, sind Bilder und Berichte aus Ländern, die beim Impfen schneller voranschreiten und schon zum Großteil die sogenannte Herdenimmunität erreicht haben – wie beispielsweise Israel. „Wenn man sieht, wie die Leute da wieder gemeinsam trainieren und lachen, dann macht das Mut. Und es zeigt, dass sich Menschen auch schnell wieder an Normalität gewöhnen, wenn sie möglich ist“, so Pommerenke.

Von Claudia Labude-Gericke