Seit Anfang November sind die Fitness-Studios in Mecklenburg-Vorpommern wieder geschlossen, nachdem sie schon im ersten Lockdown für drei Monate dicht waren. In einigen Einrichtungen wird allerdings noch trainiert. Die OZ erklärt die Zusammenhänge und beleuchtet Forderungen und Situation der Branche.

Wo darf noch trainiert werden?

Grundsätzlich müssen laut Landesverordnung alle Fitness-Studios im Land geschlossen bleiben. Es gibt allerdings Ausnahmen: Wenn die Studios Training anbieten, das ärztlich verordnet ist.

Um welche Form von Sport handelt es sich dabei?

Rehabilitations- und Gesundheitssport, Krankengymnastik an Geräten und medizinische Trainingstherapie. Deshalb ist beispielsweise auch das Gesundheitsstudio „Med-Previo“ von Dr. Philip Michel in Rostock weiter geöffnet: „Es geht um Training, für das man ein Rezept hat“, verdeutlicht der Mediziner. Erlaubt ist die Öffnung dann, wenn pro Person zehn Quadratmeter Platz im Sportraum sind und ein Hygiene- und Lüftungskonzept vorhanden ist.

Wie viele Menschen betreffen diese Ausnahmen?

Etwa 10 000 Personen in Mecklenburg-Vorpommern, schätzt Sven Zimmermann-Rieck, Geschäftsführer des Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen MV ein, unter dessen Dach 132 Herzsportgruppen im Land organisiert sind.

Die Berechtigten haben Rezepte für regelmäßiges Training, das über die normale Physiotherapie hinausgeht – beispielsweise auch bei orthopädischen Erkrankungen oder Adipositas.

Allerdings waren die Ausnahmen für den Gesundheitssport vielen Einrichtungen bislang nicht bekannt. Das Land hat sie in der Corona-Verordnung noch nicht explizit aufgenommen. Deshalb trainieren viele Gruppen derzeit nicht.

Ist auch Präventionssport möglich?

Laut Verordnung ja. Wie auch Philip Michel betont, wären etwa Vorsorgekurse zum Beispiel für Rückengesundheit möglich: „Aus Platzgründen und um alle Hygienevorschriften einzuhalten, bieten wir es allerdings nicht an“, verdeutlicht der Med-Previo-Chef.

Wie viele Studios nutzen die Ausnahme?

Eine genaue Zahl ist nicht bekannt. Laut Branchenkennern aber nicht mal eine Handvoll – und wenn, dann auch nur sporadisch für einige Stunden – bis auf das genannte Rostocker Studio Med-Previo, das normal öffnet. „Auch wir haben einen Reha-Sportverein mit 800 Mitgliedern und regelmäßig 1300 Menschen, die bei uns Kurse auf ärztliche Verordnung wahrnehmen“, sagt Mike Volkert, Geschäftsführer des Sinus in Greifswald – einem der größten Fitness-Studios in MV. Wegen der bislang unklaren gesetzlichen Lage habe man aber auch den Reha-Sport ausgesetzt.

Wie geht es jetzt für die Fitness-Studios in MV weiter?

Einige hoffen auf diesen Freitag, wenn die Landesregierung über weitere mögliche Öffnungen berät. „Ich habe es allerdings aufgegeben, mir Illusionen zu machen und mich auf Daten in naher Zukunft zu fokussieren“, sagt Danny Pommerenke, Chef von fünf Clever-Fit-Studios in Rostock (2), Wismar, Stralsund und Bergen. Er rechne nicht mehr mit einer Öffnung im Dezember, sondern hoffe, dass es wenigstens im Januar weitergeht.

Wie ist die wirtschaftliche Situation der Fitness-Studios in MV?

„Vielen geht es sehr schlecht“, schätzt Sinus-Chef Mike Volkert ein. Denn oft handele es sich um junge Unternehmen, die wenig Rücklagen haben und für ihre Fitnessgeräte viel Geld investiert haben. Jeden Monat müssten also oft hohe Kredite abgezahlt werden. Wenn dann Mitgliedsbeiträge über einen längeren Zeitraum ausblieben – inzwischen schon vier Monate in beiden Lockdowns – könne es kritisch werden.

Zudem sei es ein hoher bürokratischer Aufwand, die Überbrückungshilfen zu beantragen und auch dort seien manche Bedingungen unklar, weshalb viele Studios noch kein Geld gesehen hätten. „Uns geht es noch ganz gut, weil wir fast 30 Jahre am Markt sind und Rücklagen haben. Aber lange halten wir eine Schließung auch nicht mehr durch“, betont Mike Volkert. „Wenn der Lockdown noch zwei bis drei Monate anhält, wird es spürbar Schließungen im Fitnessbereich geben“, prophezeit Danny Pommerenke.

Wie reagieren die Mitglieder auf die Schließungen?

Immer noch sehr solidarisch, sagen die Studio-Betreiber. Rund 70 Prozent halten ihre Verträge aufrecht, auch wenn sie nicht trainieren können. Etliche bekommen von den Inhabern dafür aber auch Sonderleistungen, zum Beispiel Personal Trainings, die nach Wiedereröffnung eingelöst werden können oder Getränkeguthaben.

Viele Mitglieder könnten grundsätzlich ganz normal zum jeweiligen Monatsende ihre Verträge kündigen. „Obwohl viele bleiben, haben wir aber auch das Problem, dass wir keine neuen Mitglieder in den Schließungsmonaten aufnehmen können. Denn die brauchen wir, um die normale Fluktuation, die es immer gibt, aufzufangen“, erläutert Clever-Fit-Chef Pommerenke.

Was fordern die Fitness-Studio-Betreiber jetzt von der Politik?

Viele wollen eine Öffnung zum 7. Dezember, da es ja umfangreiche und bewährte Hygienekonzepte gebe – wenigstens aber einen geordneten Neustart zum 4. Januar. „Es wäre schön, wenn die Landesregierung endlich anerkennen würde, dass Sport wichtig ist, weil er das Immunsystem stärkt. Und dass dieser Aspekt höher zu gewichten ist, als ein sehr geringes Ansteckungsrisiko in den Studios“, sagt Mike Volkert. Denn wer in guter körperlicher Verfassung an einem tatsächlichen Hot-Spot dem Coronavirus begegne, der könne es vielleicht sogar abwehren – zumindest aber sei der Verlauf bei einem trainierten Menschen höchstwahrscheinlich viel milder, argumentiert der Studio-Chef.

125 Fitness-Studios in MV In MV gibt es aktuell nach Angaben des Fachverbandes 125 Fitness-Studios In den Einrichtungen treiben etwa 140 000 Mitglieder Sport., etwa 8,5 Prozent der Bevölkerung. Hinzu kommen noch einmal einige Hundert Menschen, die in Kraftsportvereinen ihrem Hobby nachgehen. Deutschlandweit gibt es etwa 12 Millionen Mitglieder in Fitness-Studios.

Wie positioniert sich das Sportministerium?

Die Lage der Fitness-Studios wird beim MV-Gipfel am Freitag Thema sein, verspricht Sportministeriums-Sprecher Alexander Kujat auf OZ-Anfrage. Allerdings gehe er davon aus, dass eine grundsätzliche Öffnung im Dezember noch nicht erlaubt werde, da es weiter um die Vermeidung von Kontakten gehe. „Wir wollen allerdings die Ausnahmen für den Reha- und Gesundheitssport jetzt klar in der Verordnung festschreiben“, so Kujat.

Von Alexander Loew