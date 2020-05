Fitnessstudios in MV bleiben zu: Betreiber sind stinkesauer

Rostock

Großer Ärger in der Fitnessbranche von MV: Viele Betreiber der Fitnessstudios protestieren jetzt vehement gegen die Ankündigung der Landesregierung, wonach die 125 Einrichtungen im Land mit insgesamt 140 000 Mitgliedern bis mindestens 15. Juni geschlossen bleiben sollen.

Dieses Datum sieht der am Donnerstagabend in Schwerin vorgestellte MV-Plan vor. „Es gibt keine Argumente dafür, uns weitere fünf Wochen ohne Perspektive außen vor zu lassen. Wir erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus und können auch strenge Hygiene-Standards umsetzen“, reagiert Mike Volkert, Geschäftsführer des Sinus-Fitness-Studios in Greifswald.

In sechs anderen Bundesländern öffnen die Studios wieder

Es sei nicht zu verstehen, dass in sechs Bundesländern nächste Woche die Fitnessstudios öffnen können, aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern, dem Land mit den geringsten Coronafällen. In Nordrhein-Westfalen, wo ein vergleichsweise hohes Infektionsgeschehen herrscht, dürfen die Sportler schon am Montag in die Studios zurückkehren.

Studio-Inhaber fordert „Fitness-Gipfel“

„Was die Landesregierung in MV jetzt macht, wird einige Studios in die Insolvenz treiben“, meint Henry Kaschel, Inhaber von Joy-Fitness in Schwerin: „Wenn wir nun auch noch den Juni verlieren, werden viele Mitglieder kündigen oder ihre Beiträge zurückbuchen.“ Bislang hatten viele Sportler aus Solidarität ihre Gebühren weiterbezahlt.

Kaschel fordert nun vom Kabinett einen Fitness-Gipfel, auf dem die Studiobetreiber den Entscheidungsträgern darlegen können, wie umfangreich ihre Hygienekonzepte seien.

„Glaube nicht, dass die Regierung die Bedingungen vor Ort kennt“

Danny Pommerenke, Chef von fünf Clever-Fit-Studios in Rostock, Wismar, Stralsund und Bergen ist stinksauer. Er glaube nicht, dass die Landesregierung wirklich stichhaltige Argumente für weitere fünf Wochen Schließung habe und die Möglichkeiten zur Abstandsregelung und Hygiene-Möglichkeiten einschätzen könne.

Ministeriums-Sprecher macht ein bisschen Hoffnung

Alexander Kujat, Sprecher des Sozial- und Sportministeriums, begründete auf OZ-Anfrage: „Indoorsport, und dazu gehören auch die Fitnessstudios, sind nach Einschätzung der Landesregierung noch nicht wieder möglich. Für sportliche Aktivitäten in geschlossenen Räumen besteht ein erhöhtes Risiko für Infektionen wegen Schmierinfektionen durch Schwitzen.“

Allerdings macht er den Studios auch ein bisschen Hoffnung: „Natürlich werden aber alle Maßnahmen des MV-Plans kontinuierlich überprüft. Dies trifft auch auf den Bereich der Fitnessstudios zu“, so der Ministeriumssprecher. Heißt: Vielleicht gibt es doch noch Chancen auf frühere Öffnung.

Von Alexander Loew