Fitnessstudios in MV geschlossen: Inhaberin scheitert vor Gericht

Greifswald

Eine Inhaberin zweier coronabedingt geschlossener Fitnessstudios ist mit Beschwerden vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald gescheitert. Es sei nicht ersichtlich, dass sie notwendige Hygiene- und Sicherheitskonzepte umsetze, heißt es einer Mitteilung des Gerichts vom Montag.

Demnach waren die Fitnessstudios gemäß der Corona-Landesverordnung geschlossen worden. Daraufhin hatte sich die Inhaberin entschlossen, ihre Räume an Privatleute zu vermieten, die dort Sport treiben wollten. Die Studios wurden allerdings von den Ordnungsbehörden per Anordnung geschlossen. Dagegen legte die Inhaberin beim Verwaltungsgericht Schwerin einen Antrag auf Rechtsschutz ein. Sie berief sich den Angaben zufolge darauf, dass es sich um private Sportanlagen handele, in denen Individualsport betrieben werde. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag ab. Die Beschwerde gegen diese Entscheidung ist nun vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert, das auf die Nichteinhaltung notwendiger Auflagen hinwies.

Von RND/dpa