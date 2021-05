Schwerin

Nach dem Sportgipfel am vergangenen Samstag steht fest: Die Fitnessstudios in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder aufmachen – doch zu den Bedingungen gibt es viele offene Fragen. Die OZ hat die wichtigsten in einem FAQ beantwortet.

Wann öffnen die Fitnessstudios wieder?

Stichtag ist Dienstag, der 1. Juni. Das wurde mit Vertreter*innen der Landesregierung, des Lagus, der Wissenschaft, des Landessportbunds, der Sportverbände und Fitnessstudios am Sonnabend beschlossen. Hintergrund der vorgezogenen Öffnungen ist die deutlich gesunkene Inzidenz und Zahl von Covid-Patienten in den Krankenhäusern, so Sportministerin Stefanie Drese.

Wie viele Personen dürfen gleichzeitig trainieren?

Es gilt: eine Person auf zehn Quadratmetern, mit einem Abstand von zwei Metern beim Trainingsbetrieb.

Muss ich mich zum Training anmelden?

Ja. Wie Andy Redner, Vertreter des Interessensverbandes der Fitness- und Gesundheitsstudios betont, sei diese Terminpflicht durch die Studio-Buchungssysteme sowieso abgedeckt. Trainierende über der erlaubten Personenanzahl wären selbst zu Stoßzeiten kaum zu erwarten, im Sommer, der Nebensaison für Fitnessstudios, sowieso nicht. Dennoch gilt erst einmal die Terminpflicht.

Brauche ich einen Test?

Ein maximal 24 Stunden altes Negativergebnis ist Pflicht. Testzentren und Arbeitgeber können diese ausstellen. Andy Redner sagt dazu: „Wenn ein ländliches Testzentrum von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist, wird es schwer, nach Dienstschluss noch einen Test zu machen.“ In größeren Städten mit lange geöffneten Testzentren wie Rostock oder Stralsund ist das kein Problem.

Kann ich selbst Tests mitbringen?

Das ist derzeit noch nicht klar. Da ohne Negativtest niemand das Studio auch nur betreten dürfte, würde dies die Studios vor ein weiteres Problem stellen, so Frank Schult, Studioleiter bei clever fit in Stralsund. „Wenn ich draußen eine Testdurchführung kontrolliere, fehlt mir drinnen Personal für den Empfang und das Training.“

Muss ich eine Maske tragen?

Beim Training direkt nicht. Ob und welche Maske auf den Wegstrecken zu Geräten oder der Umkleide zu tragen ist, wird derzeit noch besprochen.

Bekomme ich Geld zurück?

Rechtliche Vorgaben gibt es diesbezüglich (noch) nicht. „Zeitliche Abo-Verlängerung, Kursangebote, Konsumgutscheine – wir finden die passende Lösung.“, so Frank Schult. Das halten viele Studios so. Auch Andy Redner plädiert für Verständnis auf beiden Seiten. „Gerade in ländlichen Gebieten ist das Studio ein sozialer Treffpunkt. Wir haben alle Verluste erlitten, Studios und Kunden. Eine Rückzahlung der ungenutzten Beiträge wäre für viele Studios der endgültige Ruin. Wir müssen uns gegenseitig helfen, die Infrastruktur stärken.“

Fitnessstudios sind weit mehr als Muckibuden, sie sind auch Reha-Stätten und Orte für Sozialkontakte. Noch ist offen, wie viele Kunden zurückkommen, neue Verträge abschließen, ob die Branche sich erholen kann von der unfreiwilligen Auszeit. Es fehlt Rechtssicherheit für ausstehende Fragen. Die wird in den kommenden Tagen für die neue Landesverordnung „aufbereitet“, so ein Sprecher des Ministeriums der Stabsstelle Sportangelegenheiten.

Von Annika Zimmermann