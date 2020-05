In Nordrhein-Westfalen machen sie am Montag wieder auf, im Nordosten sind die 125 Fitnessstudios seit zwei Monaten dicht. Jetzt drängen die Betreiber darauf, dass auch bei ihnen endlich das Geschäft weitergehen müsse – mit strikten Hygieneregeln. Am Freitag wollen sie in Schwerin demonstrieren.