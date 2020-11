Rostock

Hoffen bei den 140 000 Mitgliedern und 125 Fitnessstudio-Inhabern in MV: Nachdem Gerichte in Bayern und Hamburg teilweise die corona-bedingte Schließung der dortigen Studios gekippt haben, rechnen sie sich Chancen aus, dass die Einrichtungen bald auch im Nordosten wieder öffnen dürfen.

„Solche Urteile machen natürlich schon Mut, dass sich vielleicht auch bei uns bald etwas tut“, sagt etwa Danny Pommerenke, der in MV fünf Clever-Fit-Studios betreibt – in Rostock (2), Wismar, Stralsund und Bergen.

Allerdings winkt die Landesregierung in Schwerin erst mal ab. Die Studios in MV blieben – wie in der Landesverordnung verabschiedet – bis Ende November geschlossen, sagt der Sprecher des Sportministeriums, Alexander Kujat, auf OZ-Anfrage. „Wir wissen, dass das trotz aller Hilfsprogramme für die Fitnessstudios eine enorme Belastung ist, hoffen aber auf Verständnis“, so Kujat.

Kabinett befasst sich Ende November mit Änderungen

„Unser Ziel ist es, durch konsequente Reduzierung der Kontakte für einige Wochen die Infektionszahlen zu reduzieren. Wenn das nachhaltig gelingt, können auch Fitnessstudios wieder geöffnet werden. Das Kabinett wird sich Ende November mit Änderungen an der Corona-Landesverordnung befassen“, lässt der Sprecher von Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) ausrichten.

Erst am Dienstag hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald den Eilantrag eines Fitnessstudios aus MV abgelehnt, die seit 2. November geltende Schließung aufzuheben. Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit sei höher zu bewerten als die erheblichen Einschränkungen des Studios, auch unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen des Klägers. Der Beschluss sei unanfechtbar.

Öffnung in Bayern für Individualsport

In Bayern dürfen Fitnessstudios allerdings trotz der Corona-Pandemie nun wieder öffnen. Nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ( VGH) verstößt die komplette Schließung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das Gericht gab am Donnerstag einem Eilantrag des Inhabers eines Fitnessstudios zum Teil statt und setzte die Regelung in der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung außer Vollzug. Der Betrieb von Fitnessstudios ist darin vollständig untersagt.

Der Senat ging in seiner Entscheidung davon aus, dass Inhaber von Fitnessstudios durch diese Regelung benachteiligt würden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt sei, teilte ein Justizsprecher mit. Die vollständige Schließung von Fitnessstudios wertete das Gericht demnach als nicht verhältnismäßig.

Nach der seit 2. November gültigen Corona-Verordnung dürfen in Bayern Einrichtungen des Freizeitsports nur für den Individualsport und nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands genutzt werden. Diese Regelung müsse auch für Fitnessstudios gelten, befanden die Richter.

In Hamburg erlaubte das Verwaltungsgericht mit ähnlicher Argumentation der Kette Fitness First, wieder zu öffnen, die gegen die Schließung geklagt hatte.

Greifswalder Studiochef: Land muss das Ganze noch mal prüfen

Mike Volkert, Geschäftsführer des Greifswalder Sinus-Fitnessstudios, wirbt bei der Schweriner Landesregierung nach diesen Urteilen darum, die Beschlüsse noch mal zu prüfen. Die Studios hätten hervorragende Hygiene-Konzepte und trügen zur Gesunderhaltung der Bevölkerung bei: „Die Schließung ist absurd“, sagte Volkert.

Danny Pommerenke ist von der ersten Reaktion aus Schwerin enttäuscht. „Aber vielleicht ist es nach den Bewertungen aus Bayern und Hamburg jetzt der richtige Weg, höhere gerichtliche Instanzen anzurufen“, meint der Studiochef. Nach seiner Einschätzung seien die meisten Studios in MV pleite, wenn der Lockdown weitere drei Monate andauere: „Der Schutz der Bevölkerung ist wichtig, aber deshalb darf nicht eine ganze Branche kaputtgehen“, schätzt Pommerenke ein. Aus seiner Sicht bestehe in der Politik zu wenig Kenntnis über die guten Hygiene-Bedingungen in den Studios.

Von Alexander Loew