Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sollen alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen auf eine Corona-Infektion getestet werden. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin an. Die Massentests sollen in der kommenden Woche beginnen und rund zwei Monate andauern. Mit dem Projekt soll eine Ausbreitung von Covid-19 in den 570 Einrichtungen im Land verhindert werden.

Die Rostocker Gentechnik-Firma Centogene wertet die Tests aus. Das Unternehmen habe ein sehr gutes Angebot vorlegt, sagt Glawe. Centogene verlangt 35 Euro je Untersuchung, der sonst übliche Preis betrage das Zehnfache. Insgesamt stehen für die Massentests in den Heimen 3,5 Millionen Euro an Landesmitteln bereit. In Rostock testet Centogene auf Veranlassung der Stadtverwaltung bereits seit Wochen freiwillig Mitarbeiter von Heimen, sowie von Rettungsdiensten und der Feuerwehr.

Anzeige

40 000 Menschen werden getestet

„Ich gehe davon aus, das sich viele Betreuer beteiligen werden“, antwortete Glawe auf die Frage, ob die Beteiligung für die Pflegekräften freiwillig sein wird. In MV betreuen 15 500 Pflegekräfte 24 400 Personen in Pflegeheimen und Tagespflegeeinrichtungen. Insgesamt müssten demnach fast 40 000 Männer und Frauen mehrfach getestet werden. Bei Pflegekräften soll das dreimal und bei Bewohner zweimal geschehen, und bei positivem Befund noch öfter.

Weitere OZ+ Artikel

Gentechnik-Firma sichert Datenschutz zu

In Rostock veranlassten die Tests der Privatfirma Centogene den Landesbeauftragten für Datenschutz, Heinz Müller, nachzufragen, was mit den Daten der Testprobanden geschieht. Das Unternehmen versicherte, es werde keine weitere Auswertung oder Speicherung geben. Das gelte auch für die landesweiten Tests in den Heimen, sagte Minister Glawe.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Gerald Kleine Wördemann / dpa