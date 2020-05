Rostock

Behörden in MV stoßen bei mehr als jeder vierten Kontrolle in fleischverarbeitenden Betrieben auf Mängel. 850 solcher Prüfungen führten die Veterinärämter im vergangenen Jahr in Schlachtbetrieben, Fleischereien und bei Einzelhändlern durch. Bei insgesamt 220 Kontrollen stellten sie Mängel fest. Die Angaben gehen aus einer parlamentarischen Anfrage der Landtagsabgeordneten Christel Weißig (parteilos) hervor.

Die Kontrollen erfolgen in der Regel unangemeldet und ohne konkreten Verdacht. In 61 Fällen gingen die Prüfer allerdings Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten nach, oft nach Beschwerden von Verbrauchern. Häufige Mängel betreffen die Hygiene im Betrieb sowie die Zusammensetzung und Kennzeichnung der Produkte.

Mit 52 Kontrollen wurde ein Betrieb im Landkreis Vorpommern-Rügen landesweit mit am häufigsten überwacht. Offenbar mit Erfolg: In den Vorjahren hatten die Aufpasser bei fast jedem Besuch etwas zu beanstanden. 2019 war das nur noch bei jeder zweiten Überprüfung der Fall.

Roststellen an Anlagen

Nach Angaben des zuständigen Landwirtschaftsministeriums reichen die Mängel von Roststellen an Anlagen, beschädigten Fußböden, in denen sich Keime festsetzen können, bis zu fehlenden Angaben bei Inhaltsstoffen, die für Allergiker gefährlich werden können sowie falschen Herkunftsbezeichnungen. Eine Gefährdung für Verbraucher sei bei den Erzeugern und Verarbeitern von Fleisch und Wurst jedoch „sehr selten“, so ein Sprecher von Minister Till Backhaus. Das mit Abstand größte Gefährdungspotenzial bestehe in der heimischen Küche, gefolgt von Gaststätten und Großküchen.

Tobias Blömer, Chef der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH und Vorsitzender der Gesellschaft für Agrarmarketing MV, sieht in den hohen Beanstandungsquoten kein allgemeines Probleme der Branche. Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht beispielsweise könnten immer mal wieder vorkommen, wenn sich etwa der Fettanteil von angeliefertem Fleisch ändert. „Wir halten uns an die Vorgaben“, sagt Blömer. Firmen, die an den Einzelhandel liefern, müssten ohnehin viel strengere Kontrollen als die der Landkreise überstehen, um das sogenannte IFS-Zertifikat zu bekommen. „Ohne dieses Siegel ist man tot“, sagt der Firmenchef.

Branche kritisiert Verbot von Werksverträgen

Unterdessen kritisiert die Fleischbranche in MV das von der Bundesregierung beschlossene Verbot von Werksverträgen und Leiharbeit für die Unternehmen. „Bei uns arbeiten keine Werkvertragsmitarbeiter, wir sind aber Kunden von Betrieben, die welche einsetzen“, heißt es bei Greifenfleisch in Greifswald. „Das ist blinder Aktionismus“, sagt Geschäftsführer Bernd Dittmann über das Verbot. Welche Auswirkungen es haben wird, sei noch unklar.

Bei den Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten arbeiten rund 50 Beschäftige aus Osteuropa, rund die Hälfte davon als Werkvertragsarbeiter. Wahrscheinlich werde er jetzt alle Beschäftigen direkt einstellen, meint Geschäftsführer Blömer. Das Verbot mache es unwahrscheinlich kompliziert, Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Für die mittelständisch aufgestellte Branche sei es schwierig, Mitarbeiter, die kein Deutsch sprechen, ins Land zu holen.

Keine „Sub-Sub-Sub-Sub-Firmen“ in MV

Das in den vergangenen Tagen oft kritisierte System von „Sub-Sub-Sub-Sub-Firmen“, die Arbeiter in westdeutschen Zerlegebetrieben beschäftigten und mit Hilfe von überzogenen Miet- und Essenskosten ausbeuteten, lehnt der „Rostocker“-Chef ebenfalls ab. Von seinen 50 Arbeitern aus Polen sei die Hälfte inzwischen in der Hansestadt sesshaft geworden und habe die Familie nachgeholt. Die Verdienstmöglichkeiten seien gut, weil keine Kette von Vermittlern mitkassiert.

Katastrophale Unterkünfte, wie sie in mehreren Schlachthöfen zu Coronaausbrüchen führten, gibt es laut Jörg Dahms von der Gewerkschaft NGG in MV nicht. Die Abschaffung der Werkverträge sei „überfällig“ und „absolut begrüßenswert“. Nach seinen Angaben beschäftigt jeder größere Betrieb der Fleischbranche in MV mit mehr als 100 Beschäftigten auch Werkvertrags-Arbeiter. Zahlen dazu gebe es aber nicht.

Von Gerald Kleine Wördemann