Fleischersatz aus Erbsen: Riesige Fabrik in Neubrandenburg geplant

Neubrandenburg/Rostock

Mehlwürmer aus Rostock, Erbsen aus Neubrandenburg: MV wird immer mehr zum Erzeugerland für Protein für die Lebensmittelindustrie. Erst vor wenigen Tagen begann in Roggentin bei Rostock der Bau einer Produktionsanlage, in der das Start-up Inova aus dem Umfeld der Uni Rostock monatlich 1,5 Tonnen eiweißhaltiges Insektenmehl herstellen will. Ein paar Nummern größer solle es in Neubrandenburg zur Sache gehen: Hier plant das neue Flensburger Start-up Prodapi MV eine Fabrik für Erbseneiweiß – Grundstoff für deftige, aber fleischlose Burger.

Die Ersatzstoffe sind gefragt wie nie. „Die Nachfrage nach Erbseneiweiß ist größer als das Angebot“, sagt Claus-Peter Wölpern von der Hauptgenossenschaft Nord (Hage). Das Kieler Unternehmen für Agrarprodukthandel gehört zu den Initiatoren und Geldgebern, neben gut zwei Dutzend Privatleuten und weiteren Firmen. In einer Finanzierungsrunde wollen die Gründer 15 Millionen Euro einsammeln.

Zusammen mit Fördermitteln und Krediten sollen in die Fabrik bis zur geplanten Eröffnung im vierten Quartal 2023 insgesamt 90 Millionen Euro investiert werden – auf dem Gelände der Neubrandenburger Hage-Niederlassung. 40 Mitarbeiter sollen zum Start an Bord sein. Produziert werden soll klimaneutral.

Der S-Dax-notierte Industriekonzern Bilfinger lieferte den Entwurf für die Anlage, Bilfinger-Ingenieure gelten als Ideengeber für das Projekt. Finanziell beteiligt ist der Konzern aber nicht. 66 000 Tonnen gelbe Erbsen sollen in der Fabrik jährlich zu Proteinpulver, Stärke und Faserstoffen verarbeitet werden. Eingesetzt werden soll ein neuartiges Verfahren aus Dänemark. Ziel sei es, im Erfolgsfall später mehrere Proteinfabriken zu bauen, mit Neubrandenburg als Referenzobjekt.

Anderthalbfache Jahresernte

„Das ist ein anspruchsvolles Ziel“, sagt Sprecher Wölpern zur nötigen Menge an Erbsen. Die entspricht ungefähr dem Anderthalbfachen der bisherigen Jahresernte in MV. Die künftigen Proteinfabrikanten suchen Landwirte aus MV und Brandenburg, die bereit sind, zusätzlich gelbe Futtererbsen als Zwischenfrucht anzubauen – also im Wechsel mit Getreide und anderen Feldfrüchten. „Wir stoßen auf offene Ohren“, heißt es von der Kieler Genossenschaft. Erste Abnahmeverträge seien bereits unterzeichnet.

Landwirtschaftlich ist der Anbau eiweißreicher Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Lupinen, sogenannter Leguminosen, durchaus sinnvoll, sagt Bio-Bauer Frank Hartmann aus Wustrow, der seit vielen Jahren seine Felder regelmäßig mit Bio-Erbsen bestellt. Die runden Hülsenfrüchte befördern Stickstoff aus der Luft in den Boden – was zu höheren Erträgen bei späteren Ernten führt und Dünger spart. „Allerdings kann man nur alle fünf Jahre Erbsen anbauen“, sagt Hartmann. Ansonsten würde der Boden geschädigt.

Ökologisch „total sinnvoll“

Auch Landwirt Hartmann hält die Ziele der Proteinfabrik, die auf konventionell angebaute und nicht auf Bio-Erbsen setzt, für ehrgeizig. 100 000 Hektar – immerhin fast acht Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in MV – sind nötig, um das geplante Werk in Neubrandenburg auszulasten.

Der Bedarf an Fleischersatzprodukten wächst stark. Von 2019 zu 2020 stieg die Menge von in Deutschland hergestellter veganer Wurst, Schnitzel und Co. um ein Drittel, heißt es im „Fleischatlas 2021“ von Bund für Umwelt und Naturschutz sowie Heinrich-Böll-Stiftung. Mitautorin Katrin Wenz hält Projekte mit regionaler Wertschöpfung, wie die Eiweißfabrik in MV, für „ökologisch total sinnvoll“. Im Gegensatz zur Herstellung von echtem Fleisch entstehe dabei wesentlich weniger klimaschädliches CO2. Die fleischfreien Erzeugnisse sind allerdings nicht automatisch gesünder, häufig werden jede Menge Fette und Geschmacksstoffe zugesetzt.

Jeder Vierte würde zumindest probieren

Über mögliche Abnehmer ihrer Produkte machen sich die Investoren keine Sorgen. „Das ist völlig offen“, sagt Claus-Peter Wölpern. Denkbar sei aber auch, dass ein Lebensmittelproduzent wie Rügenwalder Mühle als Geldgeber einsteigt und sich so den Zugriff auf das begehrte Pulver sichert, heißt es im Umfeld von Prodapi MV.

In der Verbrauchergunst rangiert Ersatzfleisch aus Pflanzen deutlich vor Insekten-Alternativen aus Mehlwürmern. Während laut „Fleischatlas“ zwar jeder Vierte beides zumindest einmal probieren würde, halten nur fünf bis sechs Prozent Insekten für einen sinnvollen Ersatz. Beim Fleisch sind es immerhin 15 Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann