Die Anfänge der deutschen Luftfahrt liegen zu großen Teilen in Mecklenburg. Zu den Pionieren des Flugzeugbaus gehört der Holländer Anthony Fokker. Er konnte in Schwerin mit großer Unterstützung des Großherzogs ein leistungsfähiges Flugzeugwerk aufbauen und lieferte bis zum Ende des I. Weltkrieges dem deutschen Kaiser zahlreiche Jagdflugzeuge.

Anthony Fokker wurde 1880 in Indonesien geboren – sein Vater besaß dort eine Kaffeeplantage. 1894 kehrt er in die Niederlande zurück, besucht einen Automobilbaukurs und einen Lehrgang für Flugzeugbau in Deutschland. Er macht seinen Pilotenschein – und als die nach seinen Vorstellungen gebaute Flugmaschine „Spinne“ zuverlässig fliegt, gründet er 1912 in Berlin-Johannisthal die „Fokker Aeroplanbau m.b.H.“.

1913 nahm er ein Angebot aus Schwerin an, ein neues Werk in Mecklenburg zu errichten. Am Schweriner See und am Jüdischen Friedhof in der Bornhövedstraße entsteht eine erste hölzerne Fabrikhalle mit einer Slipanlage in den See. Mit Wasserflugzeugen hat Fokker jedoch wenig Erfolg. In weiteren fünf schnell errichteten Hallen werden dann in Holzbauweise landgestützte Flugzeuge gebaut.

Fokker wechselt von Berlin nach Schwerin

Im Schweriner Stadtteil Görries entstehen Flugfeld, Werkstätten, Zuschauertribüne, Fliegerheim, Casino, Hangars. Hier werden Flugzeuge montiert und eingeflogen. Die ersten Jagdeinsitzer „Dr.1“ sind im Fronteinsatz so erfolgreich, dass das Kriegsministerium nun Finanzmittel in unbegrenzter Höhe überweist. Ersatz für die hohen Verluste an Maschinen wird gefordert – und auch bessere Maschinen, um mit den Kampflugzeugen der Franzosen und Engländer mithalten zu können.

Folge: Fokker expandiert. Er kauft die Schweriner Pianofabriken Perzina und Nützmann, die Motorenfabrik Oberursel im Taunus, die Mag-Mobil in Ungarn, die Waffenfabrik Zimmermann in Berlin Reinickendorf und die Flugzeugwerft Lübeck-Travemünde.

Technische Überlegenheit durch Unterbrechergetriebe

Im August 1914 ist die Lage der deutschen Fliegerkräfte gar nicht rosig: Bei Kriegsausbruch kann Frankreich 165, Deutschland 132, Russland 263 und England 63 Flugzeuge einsetzen. Doch bis Oktober 1914 hat Deutschland bereits 100 Maschinen wieder verloren – 52 teuer ausgebildete Piloten sind gefallen. Auch kommt es auf den Feldflugplätzen oft zu Bruch. Der Luftkampf wird erbittert geführt, zunächst mit Pistolen, dann mit Maschinengewehren, die ein Beobachter bedient. Als französische Morane Saulnier-Maschinen nach vorn durch den Propellerkreis schießen können (die Luftschraubenblätter hatten innen Stahlplatten), ist die Luftüberlegenheit der Franzosen perfekt.

Fokker lässt seine begabten Erfinder Heinrich Lübbe und Curt Heber nach einer technischen Lösung suchen. Erfunden wird das Unterbrechergetriebe, eine Kopplung zwischen Propellerwelle und Maschinengewehr: Der Schuss löst nur aus, wenn gerade kein Propellerblatt vor der Waffenmündung war. Fokker-Jäger schießen nun unterbrochen durch den Propellerkreis.

„Fokker-Geißel“ am Himmel

Die Fokker „E.1“ holen französische und englische Flugzeuge serienweise vom Himmel und besitzen die Luftüberlegenheit – zumindest 1915/16. Aus jenen Zeiten stammen die sogenannten Heldenleistungen der Boelke, Immelmann, Udet und vor allem die des Kommandeurs des Jagdfliegergeschwaders I, Freiherr Manfred von Richthofen.

Man spricht schließlich von der „Fokker-Geißel“. Von Richthofen hat 80 Abschüsse, andere wie Udet über 60, für die es den begehrten Orden „Pour le Merite“ gibt. Von Richthofen streicht seinen Dreidecker rot an, was ihm den Beinamen „Der Rote Baron“ einbringt.

Luftüberlegenheit währte nur kurz

Ende 1916 haben dann Frankreich und England 2000 Flugzeuge an der Front, Deutschland konnte nur 1200 aufbringen. Fokker, Albatros und andere Flugzeugfirmen wie LVG, Gothaer Waggonbau, Friedrichshafener Flugzeugbau, Deutsche Flugzeugwerke, AEG, Hansa-Brandenburg, Rumplerwerke können den steil anwachsenden Bedarf kaum befriedigen. Viele Verluste basieren auf ungenügender Erprobung und mangelhaftem Einfliegen der Modelle.

Erst 1916 wurde der Aufbau der Erprobungsstelle in Rechlin an der Müritz begonnen. 1917/18 ist die Niederlage Deutschlands bei Heer und Flotte, aber auch auf fliegertechnischem Gebiet abzusehen. Deutschland verliert im I. Weltkrieg 6300 Flugzeuge. Frankreich büßt 5500 und England 6166 Kampfflugzeuge ein.

Startkapital verhundertfacht

Anthony Fokker, mittlerweile deutscher Staatsbürger, beschäftigt bis 1918 rund 3000 Arbeitskräfte. Ein Flugzeug kostet damals zwischen 40 000 und 60 000 Reichsmark. Allein im Jahre 1917 montiert Fokker 1600 Flugzeuge und 1200 Flugzeugmotoren. Insgesamt stellt er in Schwerin 3400 Flieger her. Sein Startkapital von 300 000 Mark kann er verhundertfachen und 30 Millionen Mark Gewinn erzielen.

Flucht nach Holland

Nach Kriegsende belädt Anthony G.H. Fokker klammheimlich sechs Güterzüge mit beweglichem Eigentum seiner „Fokker Aeroplanbau m.b.H“. Dann rollen Bauzeichnungen, Materialien, Holzbearbeitungsmaschinen, Vorrichtungen, Maschinengewehre, 400 Flugzeugmotoren, Transportmittel und sogar 200 nicht ausgelieferte, zerlegte Flugzeuge, darunter 120 Doppeldecker „D VII“, bei Nacht und Nebel in Richtung deutsch-holländische Grenze. Mit dabei: seine besten Mitarbeiter. Und auch Produktionsmittel der Betriebe in Oberursel, Lübeck-Travemünde und Berlin-Reinickendorf.

Heinkel und Arado in Rostock Die Firma Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH am Bodensee begann 1918 am westlichen Breitlingufer in Rostock mit der Montage von Seeflugzeugen, bis Ende des I. Weltkriegs entstanden etwa 40 Stück. Im April 1925 wurde sie als Zweigniederlassung der Arado Handelsgesellschaft Hamburg übernommen. Bei Arado Warnemünde wurden bis 1945 rund 7200 Flugzeuge mit dem Schwerpunkt See-Jagdflugzeuge montiert. Eine Zweigniederlassung gab es auch in Anklam. Ab Juni 1946 wurde auf dem Gelände am Breitling nach Zerstörung und Demontage die spätere Warnowwerft errichtet. Viele der ehemaligen Flugzeugbauer konstruierten und bauten fortan Schiffe. Die Firma Heinkel entstand ab Dezember 1922 in Hohe Düne am Nordufer des Breitlings. Sie entwickelte sich mit 16 000 Beschäftigten allein am Standort Rostock zum größten Industriebetrieb Mecklenburgs mit noch heute genutzten Innovationen in der zivilen und militärischen Luftfahrt, wie zum Beispiel Katapulten ab 1927, der He 70 von 1932 als schnellstes Verkehrsflugzeug der Welt, die Entwicklung des Strahltriebwerks durch Hans Joachim Pabst von Ohain und die Erfindung des Schleudersitzes. Am 27. August 1939 flog der erste Jet der Welt, die He 178, über Rostock – ein Versuchsflugzeug. Heinkel stieg zunehmend in die Rüstung ein, unter anderem mit dem Bomber He 111. Die Firma expandierte von Hohe Düne in den Stadtteil Marienehe. 1945 dann das Aus: Durch die sowjetische Besatzungsmacht wurden nach der deutschen Kapitulation aus Marienehe Flugzeugteile und Maschinen abtransportiert, Produktionsstätten demontiert. Auf dem Gelände entstand später das Fischkombinat Rostock. Heinkel und Arado machten Rostock zu einem Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Als Ziel alliierter Bomberverbände zahlte die Stadt dafür einen hohen Preis.

Fokker, das Urteil der Sieger über den künftigen Flugzeugbau in Deutschland voraussehend, wird wieder Holländer. Er hätte nur „unter Zwang“ 1915 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Schon 1919 gründet er in Amsterdam-Schiphol die „N.V. Koninkljke Nederlandsche Vliegtuigenfabriek“ und produziert Jagdmaschinen seines Typs „D VII“. Diesmal für das holländische Heer. Sein Name aber wird wegen seines Wirkens für Deutschland möglichst vermieden.

Von Dieter Flohr