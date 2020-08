Fliegerbombe in Ritzerow unweit der Bundesstraße 104 entschärft

Ritzerow

In Ritzerow bei Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch eine größere Fliegerbombe entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der rund 100 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bereits am Dienstag bei Baggerarbeiten in einem Gebäude des Ortes entdeckt und gesichert.

Bundesstraße gesperrt, umliegende Gebäude evakuiert

Einige Gebäude in dem Ort an der Bundesstraße 104 wurden vor der Entschärfung durch den Munitionsbergungsdienst am Mittwoch vorübergehend evakuiert. Auch eine Kindertagesstätte war betroffen. Knapp eine halbe Stunde war zudem die Bundesstraße 104 gesperrt.

Von dpa