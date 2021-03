Rostock

Wieder mehr Reisemöglichkeiten durch Deutschland: Pünktlich zum Beginn der Osterferien in MV nimmt das Unternehmen Flixbus wieder Fahrt auf. Seit November stand die Busflotte wegen des Lockdowns und damit einhergehender Reisebeschränkungen still. Ab 25. März sollen die Busse wieder rollen – mit einem deutlich reduzierten Angebot, wie Flixbus mitteilt. In normalen Zeiten bietet das Busunternehmen allein in Deutschland rund 400 Fahrten an. Bis es wieder so weit ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Strecken fährt Flixbus wieder in MV?

Zunächst sollen in ganz Deutschland wieder rund 40 Ziele angefahren werden, dazu zählt neben Rostock und Greifswald auch Wismar. An den Wochenenden gibt es eine direkte Verbindung von Stettin in Polen über Greifswald nach Oldenburg mit Zwischenhalt in Rostock, Wismar und Lübeck. Außerdem hält der Bus auf der Tour in Hamburg, Bremen und Delmenhorst. Die gleiche Strecke zurück gibt es an den Wochenenden einmal am Tag.

An den Wochenenden zweimal, an Wochentagen einmal am Tag fährt der Bus von Rostock nach Berlin. Eine direkte Verbindung von Greifswald nach Berlin wird vorerst nicht angeboten. Einmal am Tag fährt der Bus von Berlin aus über Jena und Weimar direkt weiter nach Erfurt.

„Wir fahren unser Netz entsprechend der Nachfrage wieder hoch“, sagt Flixbus-Chef André Schwämmlein. Die Haltestellen in Stralsund, auf der Insel Rügen, Neubrandenburg und Schwerin werden demnach noch nicht angefahren. „Die klassischen Hochfrequenzstrecken fahren wir jetzt mit niedriger Frequenz, und die bisherigen Niedrigfrequenzstrecken fahren wir kurzfristig gar nicht.“ Ziel sei, das Angebot zunächst so niedrig zu halten, dass es auch im Falle erneuter Beschränkungen nicht wieder eingestellt werden muss.

Wann kann ich wieder mit dem Flixbus fahren?

Ab dem 25. März werden wieder Fahrten mit dem Bus angeboten. Spätestens im Sommer, zum Start der Sommerferien um den 24. Juni, sollen dann auch Fernreisen mit dem Zug, dem „Flixtrain“, wieder möglich sein. Platz- und Reservierungsbeschränkungen soll es beim Neustart nicht geben.

Wie komme ich an Tickets? Wie teuer ist eine Fahrt?

Seit Mittwoch werden die verfügbaren Strecken und die Ticketpreise wieder auf der Internetseite des Unternehmens oder in der App angezeigt. Dort erfolgt auch die Buchung. Der Preis einer Strecke richtet sich nach mehreren Faktoren: Nach Auslastung des Busses zum Zeitpunkt der Buchung, der Nachfrage der Strecke und nach dem Zeitraum, bis der Bus abfährt. Heißt konkret: Wer einen Bus auf einer beliebten Strecke fahren möchte, sollte früh genug sein Ticket buchen. Dann gibt es Tickets ab 4,99 Euro für eine Strecke.

Wie sicher ist das Fernbusfahren in Corona-Zeiten?

Wie das Unternehmen mitteilt, werden alle Fahrzeuge vor jeder Fahrt gründlich desinfiziert und der Check-in grundsätzlich kontaktlos durchgeführt. Außerdem steht für alle Fahrgäste Desinfektionsmittel bereit. Über eine entsprechende Anzeige können Reisende die erwartete Auslastung der gewünschten Fahrt bereits während der Buchung einsehen.

Bei besonders nachgefragten Fahrten ist Flixbus zudem jederzeit in der Lage, Zusatzbusse einzusetzen, um Reiseströme weiter zu entzerren. Außerdem setzt es neben dem Hygienekonzept in den Bussen Aktivfilter mit antiviraler Beschichtung ein. „Diese filtern bis zu 99 Prozent der Aerosole heraus und tragen so zusätzlich zur Sicherheit der Fahrgäste bei“, heißt es in einer Mitteilung. Die Gäste müssen während der gesamten Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Was passiert, wenn meine Busfahrt doch noch abgesagt wird?

Flixbus-Chef André Schwämmlein äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage schnell wieder zurückkehren werde. Viele Menschen sehnten sich danach, wieder Freunde und Familie in anderen Städten besuchen zu können. Sollte eine Fahrt abgesagt werden, besteht die Möglichkeit zur Umbuchung zu einer alternativen Fahrt, steht auf der Webseite. Wenn die neue Fahrt teurer ist, musst die Preisdifferenz nicht bezahlt werden. Alternativ kann der Ticketpreis zurückerstattet werden.

Von SP