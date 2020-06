Rostock

Florian Gall (34) aus Kiel leitet seit 1. Juni den Fachmarkt für Bürokompetenz Heinrich Hünicke in Rostock. Der 34-Jährige tritt damit die Nachfolge von Thorsten Ries (52) an, der nach 35 Jahren als Niederlassungsleiter und Geschäftsführer bei Hünicke als Hauptgeschäftsführer an die Spitze der Industrie- und Handelskammer ( IHK) in Rostock gewählt wurde.

Florian Gall stammt wie schon sein Vorgänger aus dem Hause Hünicke. In der Firmengruppe, die in Lübeck, Schwerin, Rostock und Neubrandenburg als Hünicke, in Hamburg unter Hugo Hamann und in Flensburg als Jacob Erichsen fungiert, hat Gall von 2008 bis 2011 ein duales Studium absolviert. Nach seinem Abschluss als Groß- und Außenhandelskaufmann mit Diplom der Betriebswirtschaftslehre hat er im Mutterhaus Kiel die Leitung und Organisation der Möbelabteilung übernommen.

Rund 60 Mitarbeiter an drei Standorten

Später hat er diese Organisation auf die gesamte Firmengruppe übertragen, bis Mai 2020 als Innendienstleiter in Kiel gearbeitet. Er sagt: „Ich bringe Erfahrung im Projektgeschäft mit und habe Personalverantwortung übernommen.“

Florian Gall hat in Rostock die Verantwortung für den Niederlassungsbereich MV mit rund 60 Mitarbeitern an den Standorten Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Seine aktuelle Aufgabe sieht er vor allem darin, die Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort und die regionalen Strukturen besser kennzulernen: „Ich werde mich erst mal einarbeiten und möchte mit den Menschen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter vor Ort reden.“

„ Rostock ist eine sehr schöne Stadt“

Die von seinem Vorgänger ins Leben gerufenen Reihen „Junge Talente“ und „Ansichtssache“ – kulturelle, politische und ökonomisch-ethische Formate mit Lesungen, Diskussionen und Ausstellungen in den Fachmärkten – möchte Gall fortführen. Er sagt: „Das sind spannende Formate. Und es ist auch Wunsch unserer Hauptgeschäftsleitung in Kiel, das weiterzuentwickeln.“

Er selbst ist vorerst in eine Mietwohnung in Stäbelow gezogen. Mit seiner Frau, einer Internistin am Krankenhaus Neumünster, sucht er ein Haus in Rostock oder Umgebung. Als gebürtiger Kieler sagt er: „Für mich wäre es nicht möglich gewesen, in eine Stadt ohne Hafen zu ziehen. Rostock ist eine sehr schöne Stadt und es ist am Wasser. Das war mir ganz wichtig.“ In seiner Freizeit geht Gall surfen und sucht noch einen Fußballklub zum Kicken. Er ist zwar Anhänger von Holstein Kiel und Borussia Dortmund, sagt aber: „Hansa kommt natürlich dazu.“

Von Michael Meyer