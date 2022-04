Rostock

Die Deutsche Post hat solche Systeme bereits eingesetzt, der Online-Riese Amazon ebenfalls. Allerdings nur testweise. In Rostock-Laage jedoch sollen die fliegenden Boten nun erstmals in den kommerziellen Betrieb starten: Die Zeitfracht-Gruppe – Eigentümer des Flughafens Rostock-Laage – will 2024 Lieferdrohnen in MV einsetzen.

Die Gruppe hat bei einem der angesagtesten Technologie-Startups in Deutschland, dem Drohnen-Hersteller Wingcopter, insgesamt 132 völlig autonom fliegende Transport-Drohnen bestellt. Das erste Ziel: Von Rostock-Laage aus sollen die Fluggeräte Ersatzteile zu den Offshore-Windparks weit draußen auf See fliegen.

Das plant Zeitfracht in Laage

Logistik – das ist bis heute das größte und wichtigste Standbein der Zeitfracht-Gruppe. Unter anderem ist das Familienunternehmen führend in der Buch-Logistik in Europa. Zudem gehören neben dem Speditions- und Lagerbetrieb auch der Flughafen in MV, die Modemarkt-Kette Adler und auch die Fluggesellschafts German Airways zum Portfolio des Firmenverbundes. Noch in diesem Jahr will die Airline ihre Wartungsbasis nach Laage verlegen.

Das noch größere Vorhaben: Zeitfracht plant den Aufbau eines neuen Luftfrachtzentrums – für 20 Millionen Euro. Der ehemals kommunale Flughafen soll neben Leipzig/Halle und Köln/Bonn das neue deutsche Drehkreuz werden. 250 neue Jobs für die Region hatte Zeitfracht-Vorstand Wolfram Simon-Schröter Ende vergangenes Jahres in einem OZ-Interview angekündigt. Bis 2024 soll das Zentrum stehen. Nach Informationen der OZ führt die Gruppe bereits intensive Gespräche mit den zuständigen Genehmigungsbehörden des Landkreises Rostock.

Drohnen weltweit gefragt

Mit den neuen Lieferdrohnen zieht nun noch ein neues Zentrum nach Laage. Zeitfracht ist bereits mit der Reederei Opus Marine auch im Offshore-Geschäft aktiv. Diese Sparte bekommt nun Luft-Unterstützung. Die Drohnen sollen die Monteure und Fachleute auf See mit Ersatzteilen beliefern, punktgenau auf Plattformen und fahrenden Schiffen landen können.

Den Betrieb der Drohnen-Flotte übernimmt German Airways. Die Fluggeräte vom Typ Wingcopter 198 haben rund zwei Meter Spannweite und sind eineinhalb Meter lang. Sie starten senkrecht, gehen dann in den normalen Vorwärtsflug über und werden von acht Elektromotoren angetrieben. Bis zu fünf Kilogramm Nutzlast können die Drohnen transportieren – über eine Entfernung von bis zu 100 Kilometern. Reisegeschwindigkeit in der Luft: rund 100 Kilometer pro Stunde. Wingcopter will den Einsatz, der im zweiten Halbjahr 2024 starten soll, auch zu Test- und Erprobungszwecken nutzen, wird dafür ein Team in Laage stationieren.

Das Unternehmen aus der Nähe von Darmstadt wurde erst 2017 von drei Partnern gegründet und erobert seitdem die Luftfahrt-Branche. Zu den Partnern gehören bereits Branchenriesen wie die chilenische Fluggesellschaft LATAM und die japanische Airline ANA. Investoren bei Wingcopter sind unter anderem der japanische Großkonzern Itōchū Group (knapp 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz) und der Co-Gründer des Taxi-Startups Uber, Garrett Camp. Die Drohnen wurden unter anderem schon eingesetzt, um in entlegene Regionen Schottlands Corona-Tests auszuliefern oder um Produkte zwischen Werken des Merck-Konzerns hin- und herzufliegen.

Drohne statt Bote?

Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter sieht in Lieferdrohnen die Zukunft der Logistik – etwa beim Transport von Paketen, medizinischen Produkten und mehr. Die Drohnen fliegen ohne Abgase und verstopfen keine Straßen. „In der Zeitfracht Gruppe sind wir immer daran interessiert, neue Technologien marktführend einzusetzen. Aus unserer Sicht ist die Zeit jetzt reif für den kommerziellen Einsatz von Drohnen. Mit German Airways, unserem Flughafen Rostock-Laage und unserer Reederei Opus haben wir gemeinsam mit Wingcopter ideale Voraussetzungen, diese Technologie ein gewaltiges Stück voranzutreiben.“

Wolfram Simon-Schröter ist bei der Unternehmensgruppe Zeitfracht für das Wachstum zuständig. Am 1. Januar will er Rostock-Laage übernehmen. Quelle: Unternehmensgruppe Zeitfracht

Auch Tom Plümmer, einer der Gründer von Wingcopter, freut sich auf Rostock-Laage: „Mit den geplanten Versorgungsflügen zu Schiffen und Offshore-Windparks werden wir einen neuen, stark wachsenden Anwendungsbereich erschließen. Zusätzlich bietet das Testgelände und die enge Zusammenarbeit die Möglichkeit, weitere vielversprechende Geschäftsfelder zu erschließen.“

Nächstes Ziel: Weltall

Auch die einst verspottete Idee, dass Rostock-Laage zum deutschen Weltraumbahnhof werden könnte, bekommt mit Zeitfracht neuen Auftrieb: Zur Gruppe gehört auch das Raumfahrt-Unternehmen „Planetary Transportation Systems“ (PTS). Die Firma entwickelt zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Europäischen Weltraumagentur ESA Hochleistungselektronik für Raumfahrzeuge.

In naher Zukunft plant PTS „Major Tom“ ins All zu schießen – den ersten selbst entwickelten Satelliten. Das Raumfahrt-Unternehmen gehört innerhalb der Zeitfracht-Gruppe organisatorisch zur selben Sparte wie der Flughafen Rostock-Laage.

Von Andreas Meyer