Flughafen Rostock-Laage und Co: Wie geht es mit den Impfzentren in MV weiter?

Tausende Corona-Schutzimpfungen werden täglich im Nordosten verabreicht – die meisten davon in den 17 Impfzentren im Land. Allein die beiden Vorpommern-Kreise haben in ihren Impfzentren schon jeweils mehr als 60 000 Menschen eine Erstimpfung auf diesem Wege ermöglicht. In Hansestadt und Landkreis Rostock sind es mehr als 50 000, in Nordwestmecklenburg um die 40 000. Bis September sollen die Impfzentren noch mindestens in Betrieb sein. Das könnte allerdings für einige Kreise und die Hansestadt Rostock problematisch werden.

„Das Land hat die Kommunen aufgefordert, bis zum 30. September 2021 Impfzentren vorzuhalten. Die Hanse-Messe ist bis 31. August 2021 vertraglich gebunden“, teilt Kerstin Kanaa, Sprecherin der Hansestadt Rostock mit. Ob für den September tatsächlich noch ein Impfzentrum betrieben werden muss, könne heute nicht abschließend gesagt werden. Die gelieferten Impfstoffmengen seien nach wie vor deutlich zu niedrig.

Ministerium: Entwicklung der Impfzentren von epidemischer Lage abhängig

Wie die Stadt den September überbrücken will, ist zurzeit also noch offen. Petra Burmeister, Stadthallen- und Hanse-Messe-Chefin, hält sich ebenfalls zu den Plänen bedeckt und verweist an die Stadt.

Zur weiteren Impfstrategie in MV teilt auch das Gesundheitsministerium derzeit noch etwas vage mit: „Die Impfzentren werden in Mecklenburg-Vorpommern mindestens bis Ende September 2021 bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Bund die anteilige Finanzierung zugesichert. Um die Impfkampagne in der Fläche voranzutreiben, werden die Impfzentren weiterhin benötigt.“ Die weitere Entwicklung hänge beispielsweise auch vom weiteren Verlauf der epidemischen Lage ab.

Mobile Impfteams impfen Tausende pro Tag

Dass die Impfzentren weiter gebraucht werden, bestätigt auch Haidrun Pergande, Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte: „Auch wenn zukünftig die Hausärzte mit mehr Impfstoffen versorgt werden und die Impfprioritäten aufgehoben sind, werden die beiden Impfzentren im Landkreis in Neubrandenburg und Waren vorerst nicht geschlossen. Auch die mobilen Impfteams des Landkreises sind weiterhin an sechs Tagen in der Woche im Kreisgebiet unterwegs.“ Zurzeit seien es vor allem die Zweitimpfungen, die vorgenommen werden. So haben die vier Impfteams allein am vergangenen Sonnabend 1034 Zweitimpfungen und 76 Erstimpfungen vorgenommen.

Knifflig wird es zumindest für das Impfzentrum des Landkreises Rostock, das im Flughafen Rostock-Laage betrieben wird. Auch dort gilt: Der Impfbetrieb soll bis Ende September aufrechterhalten bleiben, teilt Kreissprecher Michael Fengler mit. Geplant ist dort: Flugbetrieb und Impfbetrieb sollen parallel laufen.

Meisten Impfzentren befinden sich in Vorpommern-Rügen

Die beiden Vorpommern-Kreise halten sich mit Aussagen zum Weiterbetrieb ihrer Impfzentren zurück – Vorpommern-Rügen betreibt mit sechs Standorten im kreisweiten Vergleich immerhin die meisten Impfzentren im Land. „Die Konferenz der Gesundheitsminister hat entschieden, dass die Finanzierung der Impfzentren bis zum 30. September gesichert ist. Wie lange die Impfzentren jedoch tatsächlich bestehen bleiben, kann derzeit niemand sagen. Demzufolge ist nicht klar, wie dann weiter verfahren wird“, so Kreissprecherin Dörte Lange.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg musste sich bereits um ein neues Impfzentrum in Wismar bemühen. Der Vertrag mit dem Sana-Hanseklinikum läuft aus. In der dortigen geriatrischen Tagesklinik, die coronabedingt vorübergehend geschlossen wurde, wurden Nordwestmecklenburger bisher geimpft. Weil das Klinikum die Tagesklinik wieder betreiben will, zieht das Impfzentrum nun zum Juli an die Hochschule um.

