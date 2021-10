Die Berliner Zeitfracht-Gruppe will den seit Jahren defizitären Flughafen Rostock-Laage wieder in die schwarzen Zahlen führen. Dabei setzt sie auf Frachtverkehr und den Bau eines Logistik-Zentrums. Wie reagieren Kundschaft und Airport-Reisebüros auf die Pläne? Die OZ hat sich am Flughafen umgehört.