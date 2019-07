Laage

Die Trauerfeier für den beim Eurofighter-Crash getöteten Piloten in Laage fand zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch jetzt hat die Luftwaffe zwei Fotos von der Gedenkveranstaltung bei Twitter veröffentlicht.

Dazu schreiben sie: „In tiefer Trauer nahm heute das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ und das ganze #Team_Luftwaffe in Laage Abschied von dem vor zwei Wochen bei einem Absturz umgekommenen Piloten.“

Etwa 600 Soldaten haben an der Trauerfeier am Dienstag teilgenommen, der am 24. Juni bei einer missglückten Luftkampfübung ums Leben gekommen war. Bei der Gedenkveranstaltung war der Sarg des getöteten Piloten – wie bei militärischen Ehren üblich – mit der Bundesflagge eingehüllt, wie ein Sprecher erklärte. An beiden Seiten standen Kameraden eine Totenwache, ein Ensemble aus einem Militärmusikkorps mit Streichern und einem Trompeter habe musiziert.

Der Eurofighter des 27 Jahre alten Piloten war bei der Luftkampfübung über der Müritzregion mit einem zweiten Jet kollidiert. Beide Maschinen stürzten ab. Der Pilot der anderen Unglücksmaschine konnte sich verletzt mit einem Fallschirm retten. Die Unglücksursache ist laut Luftwaffe noch unklar.

Zur Galerie Beim Absturz von zwei Eurofightern der Luftwaffe in Mecklenburg-Vorpommern ist einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Der zweite überlebte das Unglück am Montag und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Maschinen stießen bei Luftkampfübungen zusammen und stürzten ab.

amü