Rostock

Keine Fahrten, keine Gäste, keine Einnahmen: Nur wenige Branchen treffen die Lockdown-Maßnahmen so hart wie den Kreuzfahrt-Tourismus. Und in Rostock ist das besonders zu spüren: Denn die Hanse- ist Deutschlands Kreuzfahrt-Hauptstadt. Nicht nur Aida Cruises, die Nummer eins bei Hochsee-Törns auf dem deutschen Markt, sondern auch der Branchen-Primus bei Flusskreuzfahrten, Arosa, haben ihren Sitz an der Warnow.

Im OZ-Interview verrät Arosa-Chef Jörg Eichler nun, wer Arosa in der Krise geholfen hat, warum ein geplanter Neubau auf sich warten lässt und wieso er überzeugt ist, dass es ab Sommer bergauf gehen wird.

Seit November steht auch Ihre Flotte wieder still. Herr Eichler, wie organisieren Sie den Lockdown?

Ja, auch wir mussten Reisen absagen. Wie schon im Frühjahr wurde auch im November-/Dezember-Lockdown touristische Übernachtungen untersagt. Das betrifft natürlich auch uns. In diesem Fall informieren wir natürlich als erstes unsere Mitarbeiter an Bord und an Land. Dann beginnt unser Service-Center, die betroffenen Gäste zu kontaktieren. Wir beraten jeden Gast individuell über seine Möglichkeiten, die ja von der Umbuchung über die Inanspruchnahme eines Gutscheins bis hin zur Erstattung reichen.

Wie viele Fahrten und Passagiere waren insgesamt betroffen?

Von Mitte Juni bis Ende Oktober 2020 konnten wir mit insgesamt acht unserer zwölf Schiffe fahren, die restlichen Reisen der Saison konnten nicht stattfinden. Da kam natürlich Einiges zusammen. Wir freuen uns aber, dass sich viele Gäste für eine Umbuchung entschieden haben und einfach später mit uns reisen wollen.

Wie hart treffen die Maßnahmen das Unternehmen Arosa?

Auch wir haben die Folgen der Pandemie wirtschaftlich zu spüren bekommen. Aber Flusskreuzfahrten haben sich als krisenfest erwiesen. Wir konnten als einer der ersten Veranstalter überhaupt wieder Reisen anbieten und bis zum November-Lockdown durchfahren. Klar ist aber: Wir konnten bei weitem nicht an unsere Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. 2019 hatten wir unser Ergebnis noch das sechste Mal in Folge gesteigert. Aber ich bin mir sicher, dass wir bald wieder auf Wachstumskurs sind.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um das Unternehmen abzusichern?

Bereits im Januar 2020 haben wir einen Krisenstab gegründet und täglich die Lage beobachtet. Uns war früh klar, dass wir unsere Arbeitsabläufe auch in der Zentrale umstellen müssen, haben rechtzeitig die Technik beschafft. Mit dem Lockdown im März konnten alle 100 Mitarbeiter der Rostocker Zentrale ins Homeoffice wechseln.

Für die Crews, aber auch Teile der Verwaltung haben wir in der Zeit der Lockdowns Kurzarbeit eingeführt, um die Arbeitsplätze zu sichern. Ebenso wichtig: Wir haben schon früh neue Hygiene- und Gesundheitskonzepte für unsere Schiffe erarbeitet. Deshalb konnten wir unsere Fahrten bereits Mitte Juni wieder aufnehmen.

Wo liegen die Schiffe derzeit?

Unsere Schiffe liegen alle in ihren Winterhäfen. Auf dem Rhein ist dieser erstmals in Lelystad in den Niederlanden. Die Donau-Schiffe liegen wie immer in Linz, die Rhône-Schiffe in Lyon. Auf der Seine ist Rouen unser Winterhafen, auf dem Douro ist es Porto.

Die „Zentrale“ bereitet den Neustart vor, aber was ist mit den Crews an Bord?

Während der Lockdowns war unsere Crew größtenteils in Kurzarbeit, damit wir – sobald die Bedingungen es zuließen – schnell wieder neu starten konnten. Nun befinden wir uns in der regulären Winterpause, so dass die Saisonverträge ausgelaufen sind. Vor Saisonstart, wenn die Vorbereitungen beginnen, werden die Saisonverträge wieder neu geschlossen. Die fest angestellten Crew-Mitglieder befinden sich weiterhin in Kurzarbeit. Ein Teil der nautischen Crew ist sogar immer noch als Notbesatzung auf den Schiffen.

Andere Kreuzfahrt-Unternehmen brauchten in der Krise „frisches“ Geld. Sie auch?

Ja, im Mai 2020 haben wir vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der OstseeSparkasse Rostock Unterstützung in Form eines Bürgschaftskredits erhalten. Auch unser Investor Duke Street ist vom Erfolgskonzept der Flusskreuzfahrten überzeugt und hat bereits im Frühjahr umfangreiche finanzielle Hilfen bereitgestellt, um die Ausfälle des ersten Lockdowns zu überbrücken. Im Dezember wurde erneut finanzielle Unterstützung in Form einer Kapitalerhöhung für die Arosa-Gruppe geleistet, um auch die Folgen des zweiten Lockdowns abzufedern.

Viele Unternehmen klagen, dass der Staat sie im Stich lasse. Wie sehen Sie das: Wurde Arosa geholfen?

Eines ganz deutlich: Die Lockdowns sind schmerzhaft, aber für die Eindämmung des Infektionsgeschehens notwendig. Und ja, uns wurde mit Maßnahmen wie der Kurzarbeit und auch den November- und Dezember-Hilfen sehr geholfen.

Im Sommer durften Sie ja fahren. Wie lief das – und wurde das von den Gästen überhaupt angenommen?

Nach unserem Neustart lief es für uns sehr gut. Wir konnten insgesamt acht Schiffe in Fahrt bringen, die – bedingt durch das Hygienekonzept – etwa 70 Prozent Auslastung hatten. Deutlich zu spüren war der Wunsch nach Sicherheit: Wir haben schon frühzeitig entschieden, nach Möglichkeit keine Häfen innerhalb von Risikogebieten ansteuern, sondern attraktive Alternativen. So konnten wir vielen Gästen einen sicheren Urlaub bieten, ohne dass sie sich danach in Quarantäne begeben mussten.

Der Trend ging aber spürbar zu den nahegelegenen Zielen: Die Donau und allen voran der Rhein mit Start- und Zielhafen in Köln waren 2020 unsere beliebtesten Fahrtgebiete. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt: Wir hatten an Bord bislang keinen Fall von Covid-19.

Wird 2021 besser? Was erwarten Sie?

Seit dem 10. Januar sind alle unsere Schiffe regulär in der Winterpause, der Saisonstart ist für Mitte März auf Rhein und Donau geplant. Die Fahrten in Frankreich und Portugal sollen Ende März starten. Wir blicken optimistisch in das Jahr 2021: Die Impfungen haben begonnen, es werden immer mehr Impfstoffe zugelassen.

Die Europäer halten ihre Grenzen stärker offen als im Frühjahr 2020 und die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Ich bin mir sicher, dass die meisten – sobald es möglich ist – auch wieder reisen werden. Wir konnten in 2020 viele neue Kunden – auch Gäste, die vorher Hochsee-Kreuzfahrten gemacht haben – an Bord begrüßen.

Sie haben in den Niederlanden ein neues Schiff bestellt. Kommt das trotz allem?

Ja, das Schiff wird kommen – allerdings später als geplant. Wir wollten ab Mai 2021 mit dem Neubau – einem innovativen E-Motion-Schiff mit Batterieantrieb – auf dem Rhein starten. Aber die Pandemie hat auch Unterbrechungen bei den Lieferketten im Schiffbau geführt. Deshalb wird das Schiff erst im März 2022 fertiggestellt. Die ersten Abfahrten sind für April 2022 geplant.

Von Andreas Meyer