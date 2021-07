Stralsund/Usedom

In MV zeigen Hoteliers Solidarität mit den vom Hochwasser getroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der Stralsunder Hotelier Eike Sadewater hat eine Initiative für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und die Helfer gestartet. „Wir sind ergriffen von dem Maß der Zerstörung und beeindruckt von der Arbeit der Einsatzkräfte“, sagt der Hotelier, der unter anderem den Scheelehof betreibt.

Als Dank an die Helfer, die gerade Übermenschliches leisteten, und als kleine Unterstützung für betroffene Familien, die Angehörige oder all ihr Hab und Gut verloren haben, stellt der Hotelier 20 Übernachtungspakete zur Verfügung. „Wir wollen den Menschen nach den ganzen Strapazen etwas Gutes tun“, sagt Sadewater. Die Übernachtungspakete für zwei bis drei Tage können in den kommenden zwei Jahren eingelöst werden. Er hoffe, dass sich auch weitere Hoteliers an der Aktion beteiligen.

„Weiterer schwerer Schlag nach Corona“

Der Dehoga-Landesverband hat inzwischen Kontakt zu den Partner-Verbänden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgenommen. „Wir sind schockiert von der Zerstörung“, sagt Präsident Lars Schwarz. „Nach der monatelangen, durch Corona bedingten Zwangsschließung ist das Hochwasser nun ein weiterer schwerer Schlag.“

Viele Hotels und Restaurants seien zerstört, die Betreiber stünden vor den Trümmern ihrer Existenz. Auch außerhalb der unmittelbar zerstörten Gebiete treffe es die Branche hart, weil die so dringend benötigte Tourismussaison in der Region nun ausfallen werde. Viele Hoteliers aus MV haben Kontakt zu Partnerhotels in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort liefen erste Gespräche, um Betrieben gezielt zu helfen.

Bettwäsche, Handtücher und Hygieneartikel für Hotels im Westen

Hilfsangebote kamen auch von den Hoteliers auf der Insel Usedom. „Das Elend in den Hochwassergebieten hat uns sehr bewegt“, sagt Regional-Dehogachef Krister Hennige. „Wir haben den Hotels in Rheinland-Pfalz Bettwäsche, Handtücher und auch Hygieneartikel aus unseren Lagern angeboten.“ Zudem stelle man Übernachtungsangebote für Beschäftigte der Hotelbranche bereit, die in den Hochwassergebieten ihre Jobs verloren hätten und nach Usedom kommen könnten. Zudem seien Dankeschön-Pakete an die Helfer in Planung.

Von Martina Rathke