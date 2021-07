Flutopfer aus der Eifel „stranden“ in Kühlungsborn: „Toll, wie man uns hier hilft!“

Kühlungsborn

Sie können ihre Blicke von den Displays ihrer Smartphones kaum lösen. Margareta (57) und Wilhelm Sauer (68) sitzen vor dem seitlichen Eingang ihres acht Meter langen Wohnmobils. Fassungslos verfolgen die Eheleute aus Düren am Rande der Eifel (Nordrhein-Westfalen) die offiziellen Nachrichten aus der Heimat. Sie sind auf dem Heimweg vom Ostseeurlaub auf Usedom im Campingpark Kühlungsborn (Landkreis Rostock) am Freitagmorgen quasi gestrandet.

Feuerwehr hat Einwohner evakuiert

Fortwährend trudeln Bilder und Anrufe von Tochter Helga (47), Freunden und Nachbarn ein. Quasi über Nacht ist das Wohngebiet der Sauers zum Katastrophengebiet geworden. Es liegt am Mühlengraben, einem künstlichen Nebenarm der Rur.

„Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Daheim herrscht Land unter“, erzählt Wilhelm Sauer. Er erinnerte sich an tolle Ferien auf dem direkt an der Ostsee gelegenen Areal in Kühlungsborn vor einigen Jahren. Deshalb steuerte er die kürzlich von mehr als 200 000 Urlaubern zum beliebtesten Campingplatz Europas gekürte Einrichtung an.

Im Campingpark Kühlungsborn wurde den Sauers sofort geholfen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zwischen Angst und Hoffnung

Und die Sauers wurden nicht enttäuscht: „Wir sind so froh, dass uns die Kühlungsborner geholfen haben. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter trotz des Stresses in der Hauptsaison ist enorm.“

In der Nacht zum Freitag lief die Rur-Talsperre über. Der Pegel des Mühlengrabens, an dem das Haus der Sauers liegt, stieg um gut einen Meter an. Fahrradwege sind überflutet. Die Feuerwehr hatte die Einwohner vorübergehend evakuiert. Im nur 15 Kilometer entfernten Stolberg rissen die Wassermassen quasi alles mit. Ein Deich brach. Pkw trieben wie Spielzeuge umher.

Größer könnten Kontraste nicht sein

„Zum Glück liegt unser Eigenheim, das keinen Keller besitzt, etwas höher. Wenig weiter hat es mehrere Gebäude weggeschwemmt“, erklärt der gelernte Kaufmann. Erleichterung, dass in der Familie und der Nachbarschaft niemand verletzt wurde. Doch die Vielzahl der Toten und Vermissten lässt das Paar nicht zur Ruhe kommen. Dazu die unglaublichen Schäden. Traurig schauen die beiden auf ein Video, das man ihnen zugeschickt hat.

Und die Gefahr, dass sich enorme Wassermengen aus der Rur-Talsperre auch auf den Ort in der Voreifel ergießen, ist nicht gebannt. „Die Angst, alles Hab und Gut zu verlieren, ist groß“, sagt seine Ehefrau. Sie blickt auf den Trubel rundherum. Größer könnten die Kontraste nicht sein: wolkenloser Himmel, Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und fröhliche Camper hier am Meer. Gut 800 Kilometer entfernt tobt das Chaos.

Plätze für Notfälle reserviert

Die 600 Plätze für Wohnmobile, Caravans und Zelte sind komplett ausgebucht. „Für Notfälle aber halten wir vier Stellplätze frei“, erklärt Geschäftsführer Gunnar Lange (50). Bereits am Morgen hat er mit Ehefrau Mandy (41), die hier als Buchhalterin arbeitet, einen Notfallplan erarbeitet. Allein bis zum kommenden Wochenende gibt es für den Fünf-Sterne-Campingplatz 133 Buchungen von Gästen aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Den Bundesländern, die von den Überflutungen besonders betroffen sind.

Gunnar Lange, Geschäftsführer des Kühlungsborner Campingparkes, und Rezeptionsmitarbeiterin Christine Peters checken die Buchungsliste. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Gemeinsam mit Inhaber Manfred Sürken (72) waren wir uns sofort einig, dass wir Betroffenen, wie den Sauers, helfen“, so Lange. Nun versuche man, mit den Gästen aus den Flutgebieten in Kontakt zu treten. Dabei will man unbürokratisch mögliche finanzielle Belastungen der Urlauber vermeiden. Seien diese verhindert, könne man umgehend neu vermieten und das Geld zurückerstatten. Das Ehepaar Sauer will möglichst schnell Richtung Heimat aufbrechen.

Von Volker Penne