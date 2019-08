Bad Doberan

Cornelia Puls hat alles verloren. Die Bad Doberanerin ist ein Opfer des Starkregens vom 31. Juli. Das Wasser ist in ihre Kellerwohnung in der Goethestraße eingedrungen, stand mindestens einen halben Meter hoch. „Ich habe keine Kleidung mehr, keine Wohnung, nichts“, sagt die 59-Jährige. Auch ihr Sohn, der nebenan wohnte, hat keine Bleibe mehr. In den vergangenen zwei Wochen ist sie bei Bekannten und ihrer Tochter untergekommen.

Mit Hilfe von Bürgermeister Jochen Arenz hat die Frührentnerin jetzt ein Spendenkonto bei der Ostseesparkasse Rostock eingerichtet. „Jeder Cent hilft“, sagt sie. Sie hat zwar den Schaden bei der Versicherung gemeldet, ob diese zahlt, stehe aber noch nicht fest.

„Ich werde nicht das wiederbekommen, was ich einmal hatte“, sagt Cornelia Puls als sie durch ihre Wohnung geht. Sie nimmt Fotos in die Hand, die durch das Wasser Schaden genommen haben. „Die ganzen Erinnerungen sind zerstört.“ In einer Küchenschublade steht noch das Wasser, die gerade neu gekauften Möbel schimmeln. Als das Wasser kam, sei sie nicht zu Hause gewesen.

Starker Regen hat am Mittwochabend für chaotische Verhältnisse in Bad Doberan gesorgt. Die Feuerwehr musste etliche Keller auspumpen, Straßen waren überflutet.

Am Mittwoch vor zwei Wochen zog das Unwetter am Abend über Bad Doberan. Innerhalb kurzer Zeit waren Straßen überflutet, Keller vollgelaufen. Die Feuerwehren arbeiteten insgesamt 80 Einsätze ab. Unter anderem auch am Wirtschaftshaus im Klostergelände, das zu fluten drohte. „Das Wasserrad stand unter Hochdruck“, erinnert sich Jochen Arenz. Ein Schaden konnte hier abgewendet werden.

Das Spendenkonto für Cornelia Puls bei der Ospa: IBAN: DE74 1305 00001041215645, Vermerk „ Hochwasser“

Von Anja Levien