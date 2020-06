Folkloretanzfest in Ribnitz-Damgarten: In diesem Jahr wird online getanzt

Ribnitz-Damgarten

Glück im Unglück für das Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensemble „ Richard Wossidlo“: Zum 31. Mal sollte der „Grand Prix der Folklore“ in diesem Jahr in Ribnitz-Damgarten stattfinden. Die Einladungen waren verschickt, die Zusagen aus Indien, Mexiko, Brasilien, Kuba, Serbien und der Ukraine bereits eingetroffen. Doch das Corona-Virus durchkreuzte diese Pläne – das Festival musste abgesagt werden.

Dass nun doch noch getanzt wird, ist vor allem der Kreativität der Organisatoren zu verdanken, die das internationale Folkloretanzfest für das Land MV kurzfristig ins Netz verlegten. „Grand Prix der Folklore tanzt online“ ist das Motto des Projektes, das vom 24. bis zum 28. Juni stattfindet. Erstmals können dort Zuschauer weltweit über ihre Lieblingsgruppe abstimmen.

Zur Galerie Das sind die teilnehmenden Ensembles 2020 des Folkloretanzfest in Ribnitz-Damgarten.

Beworben hatten sich 74 Tanzgruppen aus 41 Ländern

„Wir hatten uns schon sehr auf die anderen Folkloretanzgruppen gefreut. Es ist immer etwas Besonderes, Gäste aus anderen Ländern bei uns zu haben und gemeinsam zu tanzen“, sagt Claudia Rose, Vorstandsmitglied der Jugendtanzgruppe des „ Richard Wossidlo“-Ensembles. Da das Festival jährlich im Wechsel von Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen stattfindet, wäre die Jugendtanzgruppe in diesem Jahr Gastgeber gewesen.

Beworben hatten sich 74 Tanzgruppen aus 41 Ländern. Daraus hatte das Festivalkomitee – Veranstalter ist das „ Richard Wossidlo“-Ensemble, Träger der Landesverband DJO Deutsche Jugend in Europa – anhand von Videos, Fotos und Gesprächen die sechs Finalisten ausgewählt. Kriterien dabei sind unter anderem Authentizität, Qualität und Livemusik.

„Bis Mai haben wir gehofft, dass das Festival stattfinden kann“

„Bis zum 7. Mai haben wir noch gehofft, dass das Festival in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden kann“, sagt Holger Hurtig, Leiter des „ Richard Wossidlo“-Ensembles. Wegen der Reisebeschränkung habe man zwischenzeitlich auch an der Umsetzung eines innerdeutschen Folklorefestivals gearbeitet und bereits Folkloreensembles aus Rudolstadt und Erlangen ins Boot geholt.

Mit der Veranstaltungsverordnung der Landesregierung vom 7. Mai sei jedoch die Entscheidung gefallen, den „Grand Prix der Folklore“ für dieses Jahr abzusagen. „Die Verordnungen lassen eine vernünftige Durchführung des Festivals einfach nicht zu“, so Hurtig. Ein Grund sei unter anderem, dass dem Publikum die Möglichkeit genommen werde, sich Getränke oder Snacks zu kaufen. „Das ist bei einem mehrstündigen Programm im Sommer unzumutbar.“ Hinzu käme, dass ohne Imbissstände und Kunsthandwerker die Einnahmen durch die Händler wegbrächen, die sonst direkt ins Festival fließen.

Kontaktbeschränkungen für das Publikum

Ein Problem seien zudem die Kontaktbeschränkungen für das Publikum. Erst in dieser Woche habe das „Richard-Wossidlo-Ensemble“ wieder anfangen können, zu proben. „Laut Vorgaben dürfen zehn Tänzer und ein Trainer auf 70 Quadratmetern trainieren“, sagt Organisatorin und Vorstandsmitglied Katja Zühlsdorf. „Wir gehen zwar davon aus, dass wir Ende Juni wieder als Gruppe tanzen dürfen. Aber die Auflagen des Gesundheitsamtes, was die Zuschauer betrifft, hätten wir gar nicht alle umsetzen können.“

Schweren Herzens habe man sich daher dazu entschlossen, das Tanzfest auf nächstes Jahr zu verschieben. „Die Einladungen für die Gruppen werden aufrechterhalten. Die Ensembles aus Serbien und der Ukraine haben bereits für 2021 zugesagt. Wegen der dramatischen Situation wissen die anderen Gruppen noch nicht, ob sie eine Teilnahme im nächsten Jahr gewährleisten können“, so Zühlsdorf. Dennoch hätten alle sechs internationalen Folkloregruppen sich bereiterklärt, bei dem Online-Festival in diesem Jahr mitzumachen.

25-minütige Videos im Netz

In 25-minütigen Videos im Netz präsentieren sich die Ensembles vom 24. bis 28. Juni den Zuschauern und zeigen regionale und landestypische Tänze. „Unser Moderator Gregor Behnke wird zudem Infos über die einzelnen Gruppen vermitteln“, so Zühlsdorf.

Bis zum 28. Juni haben die Zuschauer dann sogar weltweit die Möglichkeit, für ihre Lieblingsgruppe abzustimmen. „In diesem Jahr vergeben wir nur den Publikumspreis. Das Ergebnis wird am 28. Juni um 17 Uhr per Livestream bekanntgegeben“, so Zühlsdorf.

Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD). „Sie fand die Idee, das Festival zu digitalisieren, super und wird sich auch persönlich per Videobotschaft an die Ensembles richten“, so Zühlsdorf. Auch von der Cioff – einer Kulturorganisation der Unesco –, unter deren Dach das Festival jährlich stattfindet, werde das Projekt weltweit beworben. „Damit sind wir beispielgebend für den Erhalt von Festivals in Zeiten wie diesen“, so Zühlsdorf. „Wir hoffen, dass es auch anderen Folklorebegeisterten gefällt.“

Neue Webseite für Online-Festival

Um das Online-Festival technisch umzusetzen, werde zurzeit an einer neuen Webseite gearbeitet. „Das war auf unserer Homepage technisch leider nicht möglich“, sagt die 36-Jährige. Hilfe holt sich das Ensemble von einem externen Webseitengestalter. „Das ist ja auch für uns ein Pilotprojekt. Das in der Kürze der Zeit umzusetzen, dafür fehlt uns das technische Know-how“, so Zühlsdorf.

Rund 100 000 Euro fließen jährlich in den „Grand Prix der Folklore“. Das digitale Festival in diesem Jahr sei mit rund einem Fünftel der Kosten um einiges günstiger. „Dafür brechen in diesem Jahr auch die Einnahmen, wie Teilnehmergebühr, Standgebühr der Händler und der Losverkauf, weg“, so Zühlsdorf.

Finanzielle Unterstützung bekommt das Ensemble vom Kultusministerium MV, vom Landkreis, von der Stadt Ribnitz-Damgarten sowie von Sponsoren. Damit sollen unter anderem die nötigen technischen Voraussetzungen für den Online-Wettbewerb geschaffen werden. Für das Richard-Wossidlo-Ensemble ist es zugleich eine Investition in die Zukunft.

Geschichte des Folklorefestivals Seit 1990 gibt es das internationale Folkloretanzfest, das sich aus dem Ribnitzer Sommerfest gründete. Intention ist unter anderem, Tradition und Brauchtum zu pflegen, aber auch neue Freundschaften zu schließen. Thema des Festivals war zunächst die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, später kam der osteuropäische Raum dazu. Inzwischen hat sich das Festival zu einem der bedeutendsten Folklorefestivals in Deutschland entwickelt und zieht Ensembles aus der ganzen Welt an. In den vergangenen 30 Jahren waren Tanzgruppen aus 53 Ländern und acht Bundesländern zu Gast in der Bernsteinstadt.

„Unser Ziel ist es, die Technik auch im nächsten Jahr zu nutzen, wenn wieder Ensembles in die Stadt kommen“, so Zühlsdorf. Dann können wir das Wertungsprogramm auf dem Marktplatz live schalten, so dass das Publikum den Wettbewerb weltweit verfolgen und vielleicht auch einen digitalen Preis für sein Lieblingsensemble vergeben kann.“

Weitere Infos gibt es unter:www.folklore-ribnitz.de

Das Online-Festival findet vom 24. bis 28. Juni statt, unter: www.grandprixderfolklore.de (die Seite befindet sich zurzeit noch im Aufbau).

Von Stefanie Büssing