Forscher: Nicht alle Dörfer an der Ostsee überleben den Klimawandel

Das angesehene Helmholtz-Zentrum Geesthacht erwartet weitaus gravierendere Auswirkungen durch den Klimawandel, als bislang diskutiert werden. Anlass sind neue Prognosen und steigende Ausgaben für Deiche. „ Küstenschutz in diesem Ausmaß kostet sehr viel Geld“, sagt Klimaforscher Laurens Bouwer. Für die gesamte Ostseeküste sei das nicht bezahlbar. Er geht davon aus, dass Dörfer und kleinere Siedlungen in den nächsten Jahrzehnten aufgegeben werden müssen.

„Unsere Kinder werden das noch erleben“

In seinem neuen Bericht rechnet der Weltklimarat IPPC mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 0,6 bis 1,10 Meter bis zum Jahr 2100. „Die Küste wird wesentlich anders aussehen, als wir sie heute kennen. Wir müssen deshalb erheblich mehr tun als bisher. Und wir müssen jetzt anfangen“, sagt Bouwer. Es gehe um einen Zeitraum, „den unsere Kinder noch erleben werden“. Die Städte und Gemeinden müssten die Entwicklung berücksichtigen, wenn sie neue Wohnsiedlungen, Gewerbe und Tourismusgebiete planen.

Küstenbewohner müssten sich darauf einstellen, dass regelmäßige Überschwemmungen bei Stürmen Teil des Alltags werden. Die größeren Städte in Mecklenburg-Vorpommern können ausreichend dagegen geschützt werden, ist Forscher Bouwer überzeugt. In dünn besiedelten Regionen sieht das anders aus: „Es wird schwierige Diskussionen geben, wenn es darum geht, wo etwas getan wird und wo nicht.“ Die Behörden müssten frühzeitig mit den betroffenen Menschen sprechen, bevor Entscheidungen fallen.

Keine Elektrogeräte mehr im Erdgeschoss

Als Alternative für Gegenden mit wenig Küstenschutz schlägt das Helmholtz-Zentrum vor, die Häuser umzubauen. Das Erdgeschoss würde dann nur noch eingeschränkt genutzt und keine Elektronik mehr enthalten. Der Staat sollte die dafür nötigen Investitionen in Gegenden mit eingeschränktem Küstenschutz finanziell fördern, schlägt Klimaforscher Bouwer vor.

Schwerins Umweltminister Till Backhaus ( SPD) hält einen Umbau der Küste, der den Meeresanstieg bewältigen würde, „grundsätzlich“ für machbar, so eine Sprecherin. Der Aufwand müsse aber vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit, Umweltauswirkungen, Baustoffknappheit und „Kosten-Nutzen-Berechnungen“ bewertet werden. Zurzeit entwickeln Bund und Länder eine gemeinsame Strategie für „ein angemessenes und einheitliches Schutzniveau für die Küstenbewohner und eine wichtige Infrastruktur“.

20 Millionen Euro für neue Deiche

Zurzeit laufen zehn verschiedene Küstenschutzvorhaben in MV, unter anderem Sturmflutschutz-Anlagen in Warnemünde, in Barth und in Greifswald, Aufspülungen auf Usedom und Deichbau in Vitte auf Hiddensee. Im Jahr gibt das Land 20 Millionen Euro für Küsten- und Hochwasserschutz aus. 70 Prozent der Neu- und Ausbaukosten übernimmt der Bund.

Die Zeit drängt, meint Jochem Lamp vom Stralsunder Büro der Umweltorganisation WWF. „Die Veränderungen an der Küste kommen ja nicht schlagartig in 80 Jahren, sondern beginnen schon viel früher“, sagt der Umweltschützer. Bisher sei der Hochwasserschutz für Pegel von 1,50 Meter über Normal ausgerichtet. Das könne schon in paar Jahrzehnten nicht mehr ausreichen, so der WWF.

