Rostock

Die Zielstellung ist simpel: Ist ein Kreuzfahrtschiff leichter, spart der Reeder Diesel und kann beim nächsten Neubau vielleicht sogar ein Deck zusätzlich planen. Das alles ist nicht nur gut für die Bilanz der Reederei, sondern auch für die Umwelt. Denn: Rund ein Viertel aller CO2-Emissionen weltweit entstehen im Transportbereich.

Leichtere Fahrzeuge durch Kunststoffe

Eine mögliche Lösung für leichtere Fahrzeuge: schwere Stahlbauteile durch Elemente aus Leichtmetallen ersetzen. Oder – noch besser: durch Bauteile aus faserverstärkten Kunststoffen wie GFK. Problem: die Verbindung von Faserverbundstoffen mit Stahlteilen. Derzeit werden diese Materialien verschraubt und verklebt. Nachteil: Auf Werften gibt es oft weder die nötigen Experten noch die definierten Bedingungen für Klebearbeiten. Zudem benötigen Berechnung, Tests und Zertifizierung der verbundenen Teile mitunter so viel Zeit, dass die Konstrukteure oft weiter auf reine Stahlkonstruktionen setzen.

Vom seemännischen Spleiß inspiriert

Inspiriert vom seemännischen Spleißen – also der Verbindung von Seilen – haben jetzt drei Wissenschaftler aus Rostock und Hamburg eine bessere Technologie entwickelt: die so genannte Faserverbund- und -Stahl-Standardverbindung, kurz Fausst. Damit sei es jetzt erstmals möglich, Faserverbund- und Stahlbauteile ohne mechanische Sicherung „fest und sicher zusammenzufügen“, beschreibt Dr. Rigo Peters, Geschäftsführer der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Mecklenburg-Vorpommern GmbH (SLV M-V) mit Sitz im Fischereihafen Rostock.

Bauteile lassen sich konventionell verschweißen

Die Idee: Die Glasfasern im Kunststoff werden mit schweißbaren Stahlfäden verwirkt – im so genannten Hybridteil. „Die Stahlfasern wiederum werden dann mit einem Stahlprofil verschweißt“, erklärt Dr. Lars Molter. Dieses „kann dann ganz konventionell verschweißt werden, ohne die faserverstärkten Kunststoffe zu beeinträchtigen“, beschreibt der Chef der 2018 in Hamburg gegründeten Hyconnect GmbH. Das dreiköpfige Start-Up soll die Technologie für den industriellen Einsatz weiterentwickeln.

Neue Technologie spart viel Zeit

Vorteile: Verbindungen lassen sich deutlich schneller realisieren, die Zeit für das Aushärten der Klebeverbindung entfällt. Zudem sei die neue Technologie „einfach in bestehende Prozessketten integrierbar – zum Beispiel auf Werften“, erklärt Molter. Und: Die Verbindungen sollen in Zukunft auch den härtesten Anforderungen sowohl im Fahrzeug- und Schiffbau als auch in der Luft- und Raumfahrt genügen.

Forschungsnetzwerk AiF Die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ (AiF) ist ein Forschungsnetzwerk für den deutschen Mittelstand und fördert Forschung, Transfer und Innovation. Sie ist Dachverband von 100 gemeinnützigen Forschungsvereinigungen mit mehr als 50 000 eingebundenen Unternehmen, erklärt AiF-Präsident Prof. Sebastian Bauer. Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft Deutschlands zu stärken. Die AiF als gemeinnütziger Verein organisiert industrielle Gemeinschaftsforschung, zu der einzelne Unternehmen finanziell und personell nicht in der Lage wären. Dies ist weltweit einzigartig. 2018 setzte die AiF rund 475 Millionen Euro öffentliche Fördermittel ein. Seit ihrer Gründung 1954 lenkte sie rund zwölf Milliarden Euro Fördermittel in Innovationen und brachte mehr als 235 000 Forschungsprojekte auf den Weg.

Mit Otto von Guericke-Preis geehrt

Für ihre Arbeit wurden die Forscher aus Rostock und Hamburg jetzt mit dem Otto von Guericke-Preis der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) ausgezeichnet. Der Preis wird seit 22 Jahren einmal jährlich für erfolgreiche Vorhaben der industriellen Gemeinschaftsforschung vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. „Wir waren sehr überrascht und fühlen uns geehrt“, erklärt Peters, Chef von 35 Experten für Schweißtechnik. Schließlich habe man mit herausragenden Forschungsvorhaben aus vielen anderen Branchen konkurrieren müssen.

Produkte verbessern

Jetzt geht es den Forschern darum, Partner in der Industrie zu gewinnen und die Prozesse und Produkte zu verbessern. Erste Prototypen wurden letzte Woche an eine französische Werft geliefert, die Zusammenarbeit mit einer zweiten Werft ist geplant. Auch ein Patent sei angemeldet, so Molter. Und: Um ganz praktische Erfahrungen zu sammeln, wird ein eigenes Boot gebaut. Aus Stahl und – ganz leichtem – faserverstärkten Kunststoff.

Lesen Sie mehr:

Weitere Nachrichten aus Rostock lesen Sie hier.

Von Thomas Luczak