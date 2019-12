Wissenschaftler aus sieben europäischen Ländern und Kanada arbeiten in einem gemeinsamen Forschungsprojekt an der Züchtung neuer Roggensorten. Ihr Ziel ist es, das traditionelle Brotgetreide neu als Alternative zu Weizen zu etablieren.

Alternativen zu Weizen Forscher in Groß Lüsewitz: Halbzwerg soll Roggenanbau revolutionieren