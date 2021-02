Forscher werten geheime Notizen von 1940 aus: Was war in der Aktentasche aus Zempin?

Swinemünde

Das Küstenverteidigungsmuseum in Swinemünde hat jetzt für die Erforschung der regionalen Geschichte geheime Dokumente aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erhalten. Sie wurden damals vom deutschen Unteroffizier Alois Rohner erstellt. Rohner absolvierte 1940 eine Ausbildung an der Zweigstelle Zempin der Marine-Flugabwehrschule Swinemünde. Seine Notizen befanden sich in einer Aktentasche mit dem Siegel der Mitarbeiter der Marine-Flak-Abteilung 249. Solche Dokumente sind heute eine Seltenheit.

„In Swinemünde wurden Küstenartilleristen, die Radarbedienung, U-Boot-Besatzungen, Flugabwehrbatterien und andere Spezialgebiete geschult. Offiziell gab es sieben Schulen, aber es gab auch Unterabteilungen. Auch in Wollin wurde die Bedienung von Flugabwehrscheinwerfern geschult. Die Inseln Usedom und Wollin waren die perfekte Basis für die Kriegsmarine “, erklärt Piotr Piwowarczyk, Direktor des Küstenverteidigungsmuseums.

Pläne zu Kanonen der Küstenartillerie

In den Unterlagen Rohners befinden sich handgefertigte Farbkopien von Plänen zu Kanonen, die in der Küstenartillerie eingesetzt wurden. Beschrieben werden auch Grundlagen der Kampftaktik gegen den Feind. Die geheimen Informationen waren versiegelt. Nach jedem Gebrauch des Heftes wurde es erneut versiegelt.

Alois Rohner verwendete die Notizen möglicherweise, als er während der Schulung einen Teil der Waffe zusammenbauen oder zerlegen musste. Dadurch, dass das Notizbuch registriert wurde, war es möglich, etwas mehr über Rohner zu erfahren. So wurde bekannt, dass er von Juli bis September 1940 in Zempin einen Spezialkurs für die Wartung der 8,8- und 10,5-cm-Küstenartilleriegeschütze besuchte. Er kam aus Oberschlesien und war damals 20 Jahre alt. Nach der Schulung gelangte er zu einer Einheit in der Nähe von Kiel, von wo er nach Gdynia versetzt wurde. Danach verlaufen sich die Spuren.

Erste Informationen zur Zempiner Schule

Für die Swinemünder Museumsmitarbeiter seien die Dokumente für die Geschichtsforschung sehr nützlich. Die Materialien seien für sie die ersten über die Schule in Zempin. Jetzt versucht das Küstenverteidigungsmuseum festzustellen, wo die Dokumente aufbewahrt wurden und was der Inhalt der restlichen Akten in der Sammlung war. Das Museum erhofft sich dadurch interessante Fakten aus der damaligen Zeit.

Von Radek Jagielski