Stralsund

Dem Mann gehen die Fotos niemals aus. Er hat sie gemacht, die Tausenden Schnappschüsse seiner Heimatstadt in Ost- und Westzeiten. Harry Hardenberg, der Fotograf, Journalist und selbstständige Künstler, verfügt über ein schier unerschöpfliches Bildarchiv. Nun lässt der 86-Jährige den neugierigen Betrachter in einem weiteren Band teilhaben an seiner fotografischen Reise durch Stralsunds Straßen.

„Es gibt Ereignisse, die man nicht für möglich halten würde. Doch es gibt sie. Der Mauerfall gehört mit Sicherheit dazu und war für mich das bewegendste Ereignis in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein Frühling, der mitten im Herbst 1989 begann“, schreibt Harry Hardenberg im Vorwort zu seinem neuen Foto-Buch „Wendejahre“. Es ist ein weiterer Teil seiner „Stralsunder Geschichte in Bildern“, der im Druck- und Verlagshaus Kruse erschien.

Erste Fotos 1959 erschienen

Fotos von Harry Hardenberg erschienen 1959 zum ersten Mal in einer Tageszeitung. Seitdem arbeitet er als Bildjournalist und später auch als selbstständiger Künstler. Hardenberg war in den folgenden Jahren oft mit der Kamera in der DDR und vor allem in seiner Heimatstadt Stralsund unterwegs.

Dabei gelang es ihm immer, die Atmosphäre des Landes in seinen Bildern sichtbar zu machen. Von Beginn an fotografiert er vor allem das Leben und die gesellschaftlichen Ereignisse. Sein gesamtes fotografisches Schaffen macht ihn zu einem Chronisten seiner Zeit. Ob Volkswerft, Altstadt, Neubaugebiete – überall machte er seine Auf­nahmen.

Supergau und Hochverrat

Harry Hardenberg war einst Anstreicher auf der Werft, bekam 1965 den Posten des Betriebsfotografen und landete fünf Jahre später schließlich bei der OSTSEE-ZEITUNG und war dort bis 1984 angestellt. Er war mit vielem unzufrieden und machte sich schließlich selbstständig.

Auch das hat ihn viel Kraft gekostet, bedeutete es doch das Rudern gegen den Strom. Ein wenig blitzt er auch in den Bildtexten durch, der Freigeist Hardenberg. „...Ein wichtiger Funktionär der SED-Bezirksleitung besuchte das KKW in Lubmin, und das musste die Öffentlichkeit unbedingt wissen....“ Beim Wechseln des Films hätte er bei diesem Auftrag in den 70er-Jahren beinahe einen Supergau ausgelöst. Lesen Sie selbst, wie das passiert ist.

An anderer Stelle berichtet der Bildjournalist, dass sein Foto über die Ehrendolche der frisch ernannten Offiziere fast im Hochverrats-Vorwurf endete. „Der Klassenfeind kann auf dem Foto genau nachzählen, wie viele Offiziere in diesem Jahr die Hochschule verlassen haben“, sagt der zuständige Sekretär in der damaligen SED-Kreisleitung in der Heinze-Straße. Dem Donnerwetter folgten zum Glück keine Konsequenzen, und veröffentlicht war das Bild ja schon.

Fotograf, Künstler und Journalist Harry Hardenberg wurde am 8. August 1935 in Stralsund geboren. Nach einer Maler-Lehre arbeitete er auf der Werft, wurde dort Betriebsfotograf und kam schließlich zur OZ. Er studierte später in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und wurde Diplom-Fotograf. Zahlreiche Ausstellungen zeigten sein Werk, und das beschränkt sich nicht nur auf Stralsund oder MV. Studienreisen führten ihn um die ganze Welt. Hardenberg ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Stralsund. Zu seinen vielen Veröffentlichungen zählt unter anderem ein Buch über die Volkswerft in den 70ern, aber auch „Volkswerft Stralsund – Geschichte in Bildern“ von 2017, das Stralsund-Buch von 2009, aber auch die Reihe „Rote Brause“ ist bei den Lesern und Stralsund-Fans beliebt. 2018 entstand ein Bildband für die Hosentasche. Erst 2020 hatte er gemeinsam mit Hans-Joachim Hacker unter dem Titel „Stralsund – gestern und heute“ einen Hit gelandet.

Olof Palme in Stralsund

Unvergessen ist vielen Stralsundern auch der 29. und 30. Juni 1984. Es war das Jahr des 750. Stadtgeburtstages von Stralsund. Der Ministerpräsident des Königreichs Schwedens, Olof Palme, und der Vorsitzende des DDR-Staatsrates, Erich Honecker, weilten zu einem Arbeitsbesuch in Stralsund. Die Gespräche fanden im Rathaus statt, auf dem Markt bereitete man den Gästen einen netten Empfang.

Am 19. April 1991 verlässt die „Fritz Heckert“ für immer Stralsund. 1972 wurde das ehemalige Urlauberschiff nach Stralsund gebracht und diente seitdem als Unterkunft für junge Leute, die beim Jugend-Freundschaftsprojekt Schiffbau auf der Werft eingesetzt waren. Quelle: Harry Hardenberg

Doch auch sportliche Ereignisse, wie das Sundschwimmen 1984 oder das Gewichtheber-Training 1985, hielt Harry Hardenberg mit der Kamera fest. Und auch der Kunst fühlte er sich verbunden. So hat er die Arbeiten des Stralsunder Bildhauers Hans-Peter Jaeger in der Brunnenaue oder an der Sundpromenade (ehemals Thälmann-Ufer) fotografiert. Und er war dabei, als Helmut Kohl Stralsund besuchte und der Kanzler ausgebuht wurde.

Als Zeitzeuge erlebte Harry Hardenberg den Niedergang des Landes und dokumentierte auch den Verfall mit der Kamera. Viele erinnern sich noch: 1990 bot die Stralsunder Altstadt an vielen Stellen ein trostloses Bild. Vom einstigen Charme der stolzen Hansestadt war am Ende der DDR nicht viel geblieben. Umso schöner, dass sie wieder aufgeblüht ist – unsere Heimatstadt.

„In diesem Buch ging es mir nicht darum, Demonstrationen und Protest in den Mittelpunkt zu stellen. Ich wollte zeigen, wie sich die Menschen und die Stadt verändert haben. Es geht mir darum, die Erinnerungen an die Wendejahre wach zu halten“, sagt Harry Hardenberg im Gespräch mit der OZ.

Von Ines Sommer