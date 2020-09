Rostock

Das ist eine enge Kiste: Der nuklear angetriebene Frachter Sevmorput hat am Mittwochmorgen die Kadetrinne passiert und fährt auf dem Weg nach Russland an der Küste Rügens vorbei. Das Schiff hat einen Tiefgang von 10,5 Metern. Zum Vergleich: Die Aidanova, das größte Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises hat einen Tiefgang von 8,8 Meter. Die Kadetrinne hat eine Länge von etwa 20 Seemeilen und im Randbereich nur zwölf Meter tief.

Die Sevmorput (russisch: Севморпуть) ist das letzte Containerschiff der Welt mit einem Atomantrieb. Sie wurde als Spezialfrachter mit verstärkter Bordwand und Eisbrechersteven in der ehemaligen Sowjetunion gebaut und fährt unter russischer Flagge. Ihr Atomreaktor hat eine Leistung von 135 Megawatt.

Grundsätzlich gilt im internationalen Schiffsverkehr nach einer Vereinbarung der Vereinten Nationen das Recht auf eine friedliche Durchfahrt. Die Kadetrinne gehört nicht zum Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern ist Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone und darf deshalb von Frachtern befahren werden. Dass ein atomgetriebenes Schiff durch die Kadetrinne fährt, ist dennoch die Aufmerksamkeit des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Stralsund nicht entgangen.

Ein Sprecher bestätigt: „Unsere Verkehrszentrale in Warnemünde ist mit drei nautischen Assistenten und einem wachhabenden Nautiker besetzt. Die haben das Schiff, genau wie alle anderen, auf dem Schirm.“ Das Seegebiet gilt als das schwierigste Fahrwasser der Ostsee. Es liegt nordöstlich von Rostock, zwischen der dänischen Insel Falster und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. „Generell ist es ein gefährliches Gebiet, da sind wir uns einig“, so der Sprecher. Doch Jedes Schiff müsse sich an die Kollisionsverhütungsregeln halten und um Tiefwasserbereich sei die Rinne mindestens 16 Meter tief. Für ihn gehöre der nukleargetriebene Frachter zum ganz normalen Verkehr in der Kadetrinne.

Schon seit Jahren warnen Nautiker und Umweltorganisationen vor dem erhöhten Risiko schwerer Havarien und Kollisionen im engen Seekanal, so auch der ehemalige Leiter des WSA Holger Brydda. Auch eine Lotsenpflicht für die heikle Passage wird immer wieder von Experten gefordert.

Von JS/ Stefan Sauer