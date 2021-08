Stralsund/Rostock/Schwerin

Am Donnerstag startet die Deutschland Tour der Radprofis. Die erste Etappe führt quer durch Mecklenburg-Vorpommern von Stralsund über Rostock nach Schwerin. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Radsport-Höhepunkt.

Wie ist der Streckenverlauf?

Auf dem Weg durch MV müssen die Fahrer 191 zumeist flache Kilometer bewältigen. Gestartet wird in Stralsund. Der Kurs führt über Ribnitz-Damgarten zunächst nach Rostock. Dort wartet vor dem Rathaus auf dem Neuen Markt die erste Sprintwertung. Alle Augen werden auf André Greipel gerichtet sein.

Im zweiten Streckenteil bereiten viele Richtungswechsel, schmalere Straßen und offenes Gelände ein spannendes Finale vor. Die letzten 15 Kilometer im Schweriner Stadtgebiet fordern die Teams, die zur ersten Etappenentscheidung einen Sprint Royale in Nähe des Schweriner Schlosses erwarten. Zuvor gibt es nach 151 Kilometern auch eine Bergwertung: In Rubow, an dem mit 79 Metern über dem Meeresspiegel höchsten Punkt der ersten Etappe, werden Prämienpunkte vergeben. Knapp 20 Kilometer weiter, in Leezen, werden abermals Sprintpunkte vergeben.

Wo kann ich das Fahrerfeld am besten sehen?

Am Start in Stralsund und am Ziel in Schwerin. Auf der Stralsunder Hafeninsel, auf der der Start erfolgt, sind bis zu 2500 Personen erlaubt. Sie werden elektronisch gezählt.

An allen anderen Streckenpunkten rauscht das Peloton vorbei. Wer die Bilder von der Tour de France kennt, der weiß, dass es auch entlang der Strecke etwas zu sehen gibt. In Rostock bietet zum Beispiel die Brücke über den Südring gute Sicht auf das Fahrerfeld.

Wo kann ich das Rennen noch verfolgen?

Das ZDF überträgt das Rennen ab 15 Uhr live. Außerdem bieten verschiedene Internetportale Liveticker von der Tour an.

Welche deutschen Starter sind dabei?

Zum Feld der 132 Starter gehören Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann, John Degenkolb, Rick Zabel und Tour-Etappensieger Nils Politt.

Mit dem gebürtigen Rostocker André Greipel kehrt ein großes Radsportidol in seine Heimat zurück. Der 39-Jährige hat angekündigt, seine Karriere zu beenden. Ein paar Rennen warten aber noch. Und vielleicht auch ein Sieg, womöglich auf der Flachetappe durch die Heimat. „Träume hat man viele. Ich werde mein Bestes geben“, sagt der routinierte Sprint-Spezialist.

Welche internationalen Stars sind vertreten?

Das Feld ist für die nur viertägige Rundfahrt stark besetzt. Der viermalige Tour-Champion Chris Froome aus Großbritannien ist dabei. Auch die Sprint-Stars Mark Cavendish aus Großbritannien und Alexander Kristoff aus Norwegen treten in die Pedale. Mit Ben O’Connor und Pello Bilbao stehen der Viert- und Neuntplatzierte der Tour de France genauso im Aufgebot wie João Almeida, der die Polen-Rundfahrt mit einem beeindruckenden Auftritt für sich entschieden hat.

Wann erfolgt der Start?

Am Donnerstag um 12.15 Uhr geht die Deutschland Tour auf der Stralsunder Hafeninsel mit einem neutralisierten Start los. Scharfer Start ist um 12.30 Uhr.

Wann wird das Peloton in Rostock erwartet?

Das Feld kommt aus Richtung Dierkow in die Stadt und biegt am Kanonsberg (Warnowufer) in Richtung Bahnhof ab. Auf dem Südring in Höhe Erich-Schlesinger-Straße werden Sprintpunkte vergeben. Erwartet werden die Fahrer dort zwischen 14 und 14.30 Uhr.

Wann ist mit der Etappenankunft in Schwerin zu rechnen?

Das Profi-Fahrerfeld wird gegen 16.50 Uhr in Schwerin erwartet. Das Ziel ist in der Werderstraße auf Höhe Marstall.

Wo geht die Deutschland-Tour weiter?

Nach der Ankunft in Schwerin ziehen die Teams weiter nach Sachsen-Anhalt. In Sangerhausen startet am Freitag die zweite Etappe, die ins thüringische Ilmenau führt (185 km). Der dritte Streckenabschnitt verläuft am Sonnabend von Ilmenau nach Erlangen in Bayern (191 km). Die vierte und letzte Etappe beginnt am Sonntag in Erlangen. Zielort ist nach 160 Kilometern Nürnberg.

Von Christian Lüsch