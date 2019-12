Schwerin

Eine Frau aus Schwerin hat am Montagnachmittag einen Räuber in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei packte der bislang unbekannte Täter die Frau plötzlich von hinten an der Kapuze und versuchte sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dann habe er versucht seinem Opfer die Handtasche zu entreißen. Tatort war ein Parkplatz am Lindengarten in der Lübecker Straße.

Opfer schlug den Mann zu Boden

Die 26-Jährige griff selbst nach ihrer Handtasche und versetzte dem Täter einen heftigen Schlag, so dass dieser zu Boden ging. Daraufhin sei der Mann geflohen.

Da es zum Zeitpunkt des Überfalls bereits dunkel war, konnte das Opfer den Täter nur schwer beschreiben. Nach ihren Angaben ist der Mann ca. 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er war vollständig schwarz gekleidet, trug eine Kapuze und hatte sein Gesicht mit einem Tuch oder einem Schal verdeckt.

Täterhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

Von OZ