Frau vergisst Geldbeutel auf dem Autodach: Metelsdorfer Polizisten finden ihn

Metelsdorf

Am Sonntagabend hat eine 45-jährige Frau ihren Geldbeutel in Metelsdorf als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei, hatte die Anruferin einige Stunden zuvor ihr Portmonee auf der Raststätte Fuchsberg Nordrauf bei Wismar auf das Dach ihres Autos gelegt.

Dann sei sie über die A 20 in Richtung Heimat nach Niedersachsen gefahren und habe den Geldbeutel auf diesem Weg verloren. Die Polizei suchte das Gelände der Raststätte erfolglos in der Dunkelheit ab. Beamten in einem Streifenwagen hielten am nächsten Morgen erneut nach dem Portmonee ausschau und fanden ihn in der Nähe der Ausfahrt der Raststätte.

Vierstellige Summe durch Polizisten gerettet

Durch das Herunterfallen hatte es sich geöffnet, sodass Geldscheine und Dokumente durch den Wind verteilt wurden. Die Beamten suchten die Umgebung ab und konnten der Frau die Börse später mitsamt einem Großteil ihres Geldes, einer vierstellige Summe, sowie der Dokumente zurückgeben.

Mehr zum Lesen:

Von OZ