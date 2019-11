Nicht gut genug für die Chefetage? Warum in MVs Polizei-Spitze zu wenig Frauen vertreten sind

Schwerin

Frauen haben es in der Landespolizei schwer: Spitzenjobs sind nach wie vor überwiegend mit ihren männlichen Kollegen besetzt. Kritiker fordern mehr Förderung und neue Arbeitszeitmodelle, damit Frauen neben der Familie auch Karriere machen können.

Nur zehn von 61 Spitzen-Polizisten in MV sind weiblich

Sibylle Hofmann ist quasi eine Exotin. Die Leiterin der Polizeiinspektion Wismar gehört zu den wenigen Frauen im Vollzugsdienst der Polizei MV im höheren Dienst. Gerade mal zehn von 61 Spitzenjobs – von der Chefetage in Polizeiinspektionen bis zu Präsidien, sind weiblich besetzt. „Das ist definitiv zu wenig“, sagt Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Wie überall im öffentlichen Dienst wird die Luft für Frauen immer dünner, je höher die Karrierestufe ist“, stellt Peter Ritter, Sicherheitsexperte der Linken im Landtag, fest. „Hier muss gegengesteuert werden.“ Für Anne Shepley, Grüne, ist der Zustand „ein Armutszeugnis“. Die Regierung müsse beim Thema Frauenförderung mit gutem Beispiel vorangehen.

Frauen gut genug für die Streife, aber nicht die Chefetage ?

Zahlen des Innenministeriums belegen den Frauen-Notstand in der Polizeispitze. Während mit 1595 Frauen von 5706 das Geschlechter-Verhältnis innerhalb der Landespolizei derzeit bei etwa eins zu 2,5 liegt, ändert sich dies in höherer Dienststellung. Im gehobenen Dienst ist die Quote eins zu 2,64, im höheren Dienst eins zu 5,1. Frauen sind also prozentual deutlich mehr auf Streife unterwegs als in Führungsverantwortung. Werden sie bei der Polizei im Land benachteiligt? Eine führende GdP-Vertreterin mag die Frage nicht beantworten. Sie verweist darauf, dass sie in MV Dienst leistet. Angst vor Kollegen?

GdP-Chef: Frauen trauen sich oft selbst zu wenig zu

„Wir sind auf gutem Weg“, sagt GdP-Landeschef Schumacher. Das Land habe eine Zielvereinbarung geschlossen mit dem Ziel, mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen. Oftmals seien es die Frauen selbst, die sich den Sprung auf der Karriereleiter nicht zutrauten. „ Polizei ist ein von Männern dominierter Beruf“, so Schumacher. Offensichtlich hätten Frauen Bedenken, Familie und Spitzenjob unter einen Hut zu bringen. „Das muss anders werden.“ Die GdP regt neue Arbeitszeitmodelle und „eine andere Ansprache“ an.

Expertin: Mehr Frauen in Spitzenjobs „zwingend erforderlich“

Frauen in Führungspositionen seien „zwingend erforderlich“, um die Leistungsfähigkeit der Polizei zu erhalten, stellt Marion Rauchert, stellvertretende Direktorin der Polizei-Fachschule in Güstrow, in einem Aufsatz fest (Quelle: „Deutsche Polizei“, 11/2019). Eine Karrierestudie zeige, dass Frauen allerdings die Förderung und Wertschätzung durch Vorgesetzte deutlich schlechter als männliche Kollegen beurteilen. Dabei zählten Frauen in der Ausbildung oft zu den Jahrgangsbesten.

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) versichert: „Wir haben auch die Frauen bei der Landespolizei im Blick.“ Es gebe gleiche Aufstiegschancen. „Letztlich ist es aber immer eine persönliche Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen.“

