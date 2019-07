Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung. Denn Frauen sind einer Studie zufolge in den Führungsetagen kommunaler Unternehmen in MV überdurchschnittlich vertreten. Greifswald liegt mit einem Frauenanteil von 40 Prozent auf Platz drei im bundesweiten Vergleich von 69 Städten.Vor der vorpommerschen Universitätsstadt liegen nur Offenbach am Main mit 54,5 und Berlin mit 40,3 Prozent.

Rostock kommt mit einem Frauenanteil von 36,1 Prozent auf Rang fünf nach Brandenburg an der Havel. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 19,3 Prozent und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte. „Die Repräsentation liegt aber weiterhin unter den von der Politik vielfach formulierten Zielen“, sagte Studienleiter Ulf Papenfuß von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen (Baden-Württemberg).

Fünf Städte wurden in jedem Bundesland untersucht

Je Bundesland wurden die Landeshauptstädte und die vier größten Städte untersucht. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Städten sind bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern groß: Für Schwerin ermittelten die Wissenschaftler eine Frauenquote von 20 Prozent, in Stralsund 18,8 und in Neubrandenburg lediglich 11,5 Prozent.

Ausgewertet wurden 1463 öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser. Besonders häufig sind Top-Managerinnen der Studie zufolge in den Bereichen Zoologische Gärten, Landschaftspflege und Naturschutz, Gesundheit und Soziales sowie in Krankenhäusern zu finden. Deutlich geringer ist ihr Anteil unter anderem bei Banken und im Finanzwesen, in Stadtwerken oder in der Abfall- und Entsorgungswirtschaft.

Lesen Sie auch:

Karriere mit vier Kindern – so packt es diese Greifswalder Unternehmerin

Iris Leithold