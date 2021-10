Rostock/Berlin

Der nach wie vor geringe und nach den Wahlen nur leicht gestiegene Frauenanteil im neuen Deutschen Bundestag beschäftigt mit dem näher rückenden Zusammenkommen der neu gewählten Abgeordneten am 24. Oktober mehr und mehr auch Leser. Debattiert wird nun also über eine Quote. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Die Grünen) etwa forderte zuletzt ein Paritätsgesetz auf Bundesebene. „Mit fast 70 Prozent Männern im Bundestag wird Politik noch immer männlich betrachtet und bestimmt, gerechte Machtteilung aber, die sieht anders aus.“

Helmut Tempel fragt nach dem eigentlichen Problem. Und hält weiter fest: „Keine Quote soll entscheiden, die Qualifikation ist das Maß der Dinge und nichts anderes! Dabei ist es völlig egal, ob 70 Prozent Männer oder 70 Prozent Frauen im Bundestag sitzen. Wir brauchen fähige und kompetente Politiker, die im Sinne und zum Wohl des Volkes regieren.“

Lissi Dantes reiht sich gedanklich ein: „Nein, nichts gegen Geschlechtertrennung oder wie man es nennen will. Ich plädiere für mehr Kompetenz und weniger Postenschacherei, Vetternwirtschaft, weniger kriminelle Energie und Verschwendungssucht und eine größere Priorität des eigenen Volkes auf beiden Seiten.“ So sieht es auch Hans Meerkamp: „Wichtiger wären Kompetenz und Qualifikation.“ Eine Quote sei weder zeitgemäß noch gerecht, mosert Claudia Wahl.

„Wo bleibt die Gerechtigkeit für alle Diversen?“

Und Michael Zander gibt zu bedenken: „Da sich weniger Frauen in der Politik engagieren als es der geforderten Quote entspricht, wäre ein Paritätsgesetz gegen die geschlechtsunabhängige Gleichheit und somit gegen die Verfassung.“

Martin Bauer ergänzt: „Gerechte Machtteilung würde voraussetzen, dass sich etwa ebenso viele Männer wie Frauen in den Parteien engagieren. Dann könnte man anteilig gerechte Anzahlen ermitteln. Ein Gesetz erscheint mir da der Sache nicht dienlich. Wo bleibt die Gerechtigkeit für alle Diversen?“ Ralf Weißenborn wählt diese Herangehensweise: „Unsere Gesellschaft ist wie ein Schachspieler, der seine spielstärkste Figur – die Dame nämlich –, statt sie zu entwickeln und einzusetzen, auf ihrem Feld verschimmeln lässt. Kein Schachspieler, der bei klarem Verstand ist, würde sich so verhalten.“

„Dass die Parteien nach Quote Kandidaten und Kandidatinnen aufstellen sollen, ist richtig.“

Michael Soltau erinnert sich: „Es hat sich schon oft gezeigt, dass Quotenregelungen nicht geeignet sind, fähige Personen in die gewünschten Bereiche zu bringen. Der Frauenanteil ließe sich so zwar steigern, allerdings würde der Makel anhaften, dass man eben durch diese in die Funktion gekommen ist. Besser wäre es doch wohl in jeder Hinsicht, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Frauen auch den Zugang zu politischen Ämtern suchen. Eine Quote ist immer auch der Tod der Akzeptanz, und es wird umso schwerer, das eigene Potenzial zu zeigen, da man gegen die Skepsis der anderen ankämpfen muss.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mathias Schmidt fragt sich, ob das mit der FDP zu machen sei. Sie hat einen Frauenanteil von nicht einmal 25 Prozent. Grundsätzlich wäre eine umfassende Wahlrechtsreform aber wünschenswert: Neuzuschnitt und Senkung der Zahl der Wahlkreise, Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, Einführung eines Paritätsgesetzes sowie die Ausweitung des Bundeswahlrechts auf ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen, die eine Mindestzeitspanne in Deutschland leben. Zwei oder drei Punkte davon sollten mit der Ampel umsetzbar sein.“

Arne Leisner hält es so: „Dass die Parteien nach Quote Kandidaten und Kandidatinnen aufstellen sollen, ist richtig. Aber man kann durch kein Gesetz verhindern, dass Wähler und Wählerinnen männliche Direktkandidaten wählen und die quotierte Liste nicht zieht.“

Von Juliane Lange